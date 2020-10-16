Trafikteki araçların rüzgarından enerji üreten rüzgar türbini

Hareket eden araçların ardına bıraktığı rüzgardan elektrik enerjisi elde eden yeni bir rüzgar türbini geliştirildi.

Hepimiz yol kenarında beklerken, yoldan geçen araçların ardında bıraktığı rüzgarın yüzümüze çarptığını hissetmişizdir.

İngiliz iş insanı Barry Thompson ve şirketi Alpha 311, trafik ışıklarının direklerine takılan ve yoldan geçen araçların rüzgarından enerji elde eden yeni bir rüzgar türbini geliştirdi.

Söz konusu rüzgar türbinleri, ilk etapta bağlı olduğu trafik ışıklarının enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılacak.

Alpha 311 şirketi tarafından inşa edilen her türbin, iki metre yüksekliğinde ve şu anda yapım maliyeti yaklaşık 26 bin dolar civarında. Türbinler, 21 metrekarelik güneş panelleriyle aynı miktarda enerji üretebiliyor.

Alpha 311'in CEO'su Barry Thompson, geliştirdikleri rüzgar türbinlerinin sadece enerji potansiyeli açısından değil, aynı zamanda kurulum kolaylığı açısından da dünyada türünün ilk örneği olduğunu söylüyor.

TEST AŞAMASINA GELDİ

Şirket, şu anda teknolojiyi İngiltere'deki yollarda denemek için yetkililerle görüşüyor ve bazı küçük ABD şehirleri de bu türbinleri test ediyor:

Alpha 311'in şimdiki amacı ise, rüzgar türbinlerini hem daha küçük hale getirmek hem de daha verimli çalışmalarını sağlamak.