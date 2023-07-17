Trendler, DM'ler ve daha fazlası! İşte Threads'e gelecek yeni özellikler Threads’e gelecek üç önemli özellik sızdırıldı. İşte son dönemlerin popüler uygulamasının kullanıcılara sunacağı yenilikler.

ensonhaber.com

Meta, kısa süre önce merakla beklenen yeni sosyal medya platformu Threads’i piyasaya sürdü.

Ülkemizde de fazlasıyla ilgi gören uygulama, 24 saat içinde 70 milyon kullanıcı sayısını aşarak rekor kırdı ve ardından 100 milyon kullanıcıya ulaştı.

Threads yeni özelliklere kavuşuyor

Threads, ana sayfa akışında şimdilik önerilen içeriğin ve takip edilen gönderilerin bir karışımını sunuyor.

Instagram başkanı Adam Mosseri, yakında alternatif ana sayfa akışının geleceğini duyurmuştu. Şimdi ise ortaya çıkan dokümanlar, daha fazla özelliğin yolda olduğunu gösteriyor.

Trend'ler, DM'ler ve daha fazlası

13 sayfalık bir Threads dokümanında, platforma gelmesi planlanan üç önemli özellik bulunuyor. Bunlardan ilki, Twitter’dakine benzer şekilde platformda hangi konuların gündem olduğunu görebileceğimiz bir Trend Topic bölümü.

Ayrıca, kullanıcıların birbirlerine mesaj atmalarını sağlayacak DM özelliğinin de yakın zamanda platforma eklenmesi bekleniyor.

Bununla birlikte, Threads'in birden fazla hesap desteği, yalnızca takip ettiğiniz kişileri gösteren kronolojik bir akış, hashtag desteği ve gönderileri düzenleme gibi özelliklere de kavuşması bekleniyor.