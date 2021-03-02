Truva kuşağında ilk defa kuyruklu yıldız tespit edildi

Hubble Uzay Teleskobu, Güneş sistemindeki bir kuyruklu yıldızın Jüpiter'in yörüngesindeki Truva asteroit kuşağı yakınlarına yerleştiğini tespit etti.

1990 yılında STS-31 görevi esnasında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, yeni bir gözleme daha imza attı.

Hubble, Güneş sistemindeki bir kuyruklu yıldızın Jüpiter'in yörüngesindeki asteroit kuşağı yakınlarına yerleştiğini keşfetti. Gök cismi, bu bölgede bulunan ilk kuyruklu yıldız olarak kayıtlara geçti.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Truva ismi verilen bu asteroit kuşağının çevresinde daha önce hiç kuyruklu yıldız görülmemişti. Bu kuşaktaki asteroitler, Jüpiter'in kütle çekim etkisi tarafından kontrol ediliyor ve sistemdeki diğer gezegenler gibi Güneş'in etrafında dönüyor.

İKİ YIL ÖNCE YÖRÜNGEYE GİRDİ

Hubble'ın görüntülediği yeni gök cisminin, aslında iki yıl önce Jüpiter'in yörüngesine girerek gezegene yaklaştığı, sonrasında da gaz devi tarafından Truva kuşağına doğru itildiği varsayılıyor.

Söz konusu gök cismi, ilk olarak Haziran 2019'da Asteroid Karasal Etkili Son Uyarı Sistemi (ATLAS) tarafından keşfedilmişti.

Yeni araştırma ise, bu gök cisminin Güneş sisteminde çok özel bir konuma sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Kuyruklu yıldızın gelecekteki hareketlerini simüle eden araştırmacılar, nesnenin yaklaşık 500 bin yıl içinde Güneş sisteminden çıkacağını düşünüyor.