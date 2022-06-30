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    TSMC, artan elektrik fiyatlarından şikayetçi: Çipler zamlanacak

    Tayvan’da enerji tüketiminde yaşanan artış, TSMC'nin ürettiği çip fiyatlarına da yansıyacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 12:58
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    TSMC, artan elektrik fiyatlarından şikayetçi: Çipler zamlanacak

    Yıllardır devam eden koronavirüs salgını nedeniyle çip üretimi de olumsuz etkilendi. Geçen yılın başlarında otomotivde patlak veren ve ardından diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedarik sorunları, üretim bantlarında kesintilere yol açıyor.

    Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Tayvan merkezli TSMC, şu sıralar artan enerji fiyatlarıyla da mücadele etmek zorunda.

    Tayvan’da rekabetçi bir ortam mevcut değil, bu nedenle akaryakıt ve enerji gibi fiyat ortalamalarını hükümet belirliyor.

    Bu hafta Ekonomi Bakanlığı, elektrik fiyatlarında yüksek oranda kullanım sağlayan işletmelere yönelik yüzde 15 artışa gitti.

    TSMC'nin çip üretimi etkileniyor

    Bazı kaynaklar, artan enerji fiyatı nedeniyle TSMC’nin 135-270 milyon dolar arasında daha fazla ödemek zorunda kalacağını belirtiyor.

    Artan enerji fiyatları, yakın dönemde müşterilere ve son kullanıcıya zam olarak yansıyabilir. TSMC çiplerini kullanan akıllı telefonlar ve diğer elektronik ürünlerin fiyatları artabilir.

    TSMC, artan elektrik fiyatlarından şikayetçi: Çipler zamlanacak #1


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