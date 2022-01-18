TSMC, çip krizini çözmek için üretimi iki katına çıkaracak

TSMC, çip krizini çözmek için üretimi iki katına çıkaracak

Yarı iletken sektöründe yaşanan çip sıkıntısını azaltmayı planlayan TSMC, milyar dolarlarca yatırım yaparak üretimi ikiye katlayacak.

Yıllardır devam eden koronavirüs salgını nedeniyle çip üretimi de olumsuz etkilendi. Çeşitli kısıtlamalar nedeniyle artan yarı iletken ihtiyacının karşılanması için üretici firmalar, yeni fabrikalar açmanın yollarını arıyor.

Bu yılın başlarında otomotivde patlak veren ve ardından diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedarik sorunları, üretim bantlarında kesintilere yol açıyor.

TSMC ÜRETİMİ İKİ KAT ARTIRACAK

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Tayvan merkezli TSMC, 2022'de 44 milyar dolarlık dev yatırımla üretimi iki kat artırmayı planlıyor.

2023 yılına kadar üretime toplam 100 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan şirket, yarı iletken sektöründe artan talebi karşılamayı amaçlıyor.

Üretimdeki iki kat artış ile beraber Arizona ve Japonya'da yeni üretim fabrikaları kurmayı planlayan TSMC, 2021'in son çeyreğinde 15,6 milyar dolar gelir elde etmişti.