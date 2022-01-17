TSMC ve MediaTek, 10 bin kişiyi işe alacak

TSMC ve MediaTek, 10 bin kişiyi işe alacak

Tayvan’ın ve dünyanın en büyük yonga şirketlerinden TSMC ve MediaTek, 2022 yılında 10 bin kişiyi işe alacaklarını açıkladı.

2021'in başında otomotivde patlak veren ve ardından diğer sektörlere sıçrayan küresel çip tedarik sorunları, yeni yılda da devam ediyor.

Tayvan’ın ve dünyanın en büyük yonga şirketlerinden TSMC ve MediaTek gibi şirketler ise, 2022'de çip krizini çözmek için iş gücünü artıracak ve daha çok yatırım yapacak.

Örneğin Intel, Samsung, TSMC ve MediaTek gibi şirketler, toplamda 50 milyar dolara varan yatırımlarla yeni fabrikalar hayata geçirecek.

10 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK

Daha önce yeni tesisler kurmak ve mevcut tesisleri büyütmek için 100 milyar dolar harcayacağını duyuran TSMC, bu yıl 8 bin kişiyi işe alacak. MediaTek ise bu yıl 2 bin kişi daha işe almayı planlıyor.

MediaTek, artan talebe yetişebilmek adına iş gücünü artırma ihtiyacı duyuyor. Şirket, Nisan 2021 tarihinde 17 bin 300 olan global iş gücü sayısını Aralık 2021 tarihinde 19 bin 300'e çıkarmıştı.