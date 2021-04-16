TSMC'den korkutan açıklama: Çip krizi gelecek yıl da sürecek

TSMC CEO'su Xi Wei, yonga eksikliğinin 2022 yılında da devam edebileceği konusunda uyardı.

Akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, son zamanlarda otomotiv sektöründe tedarik sorunları yaşanıyor.

Yeterli çip tedarik edemeyen birçok marka, üretimlerine geçici de olsa ara verirken, çip krizi büyüyerek başta bilgisayar ve akıllı telefon üretimi olmak üzere diğer sektörlere de sıçrıyor.

Dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), çip krizini çözebilmek için üç yıl içerisinde 100 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştı.

GELECEK YIL DA DEVAM EDEBİLİR

Şirketin CEO'su Xi Wei, çip krizinin gelecek yıl da devam edebileceği uyarısını yaptı. Bu da Apple, Qualcomm ve AMD gibi TSMC'den çip alan üreticileri zor durumda bırakabilir.

Intel'in yeni CEO'su Pat Gelsinger de çip sorununun birkaç yıl daha sürebileceğini söylemişti.

2021 eylem planı kapsamında 25-28 milyar dolarlık bir yatırım planlayan şirket, çip krizinin giderek artması sonucunda yatırım miktarını 100 milyar dolara yükseltmişti.

Uzmanlar, otomotiv sektörünü olumsuz etkileyen çip krizinin, şu anki şartların olumlu yönde değişmemesi durumunda akıllı telefon üretimi de dahil olmak üzere, çeşitli alanlardaki üretimlerde de aksamalara neden olabileceğini söylüyor.