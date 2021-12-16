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    TÜBİTAK, 161 aday araştırmacı alacak: İşte başvuru rehberi

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 161 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edeceğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.12.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 11:23
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    TÜBİTAK, 161 aday araştırmacı alacak: İşte başvuru rehberi

    Türkiye'de bilim ve teknolojiyi teşvik etme, yönlendirme ve popülerleştirmeyi amaçlayan bir kuruluş olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), zaman zaman ihtiyaç halinde iş ilanları yayınlıyor ve Türkiye genelinden başvuruları topluyor.

    161 ARAŞTIRMACI ALACAK

    TÜBİTAK Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) bünyesinde görev yapmak üzere 161 aday araştırmacı alınacak.

    Başvurular, 6 Ocak 2022'ye kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

    tubitak

    TÜBİTAK İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR

    Öncelikle, aşağıdaki bağlantıdan TÜBİTAK kayıt sayfasına gidip kullanıcı kaydı oluşturmanız gerekiyor.

    Ardından karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacak. Buradaki gerekli bilgileri doldurduktan sonra üyeliğinizi oluşturun.

    tubitak

    Üyeliğinizi oluşturduktan sonra, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak İş Başvuru ekranına ulaşın. Bu ekranda iş ilanlarını görüntüleyebilir ve son başvuru tarihlerine göz atabilirsiniz.

    TÜBİTAK, 161 aday araştırmacı alacak: İşte başvuru rehberi #3

    Başvuracağınız ilanın karşısında yer alan 'Başvur' butonuna tıklayarak, ilgili ilana kolaylıkla başvurunuzu yapabilirsiniz.

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