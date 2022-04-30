TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek programına verilen destek arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek programına verilen desteğin 1 milyon 200 bin liraya çıkarılacağını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Batman'a gitt.

Batman’da DİCLE Kalkınma Ajansı ve GAP Toplu Açılış Törenine katılarak konuşma yapan Bakan Varank, KOBİ'lere verilen desteğe değindi.

"Desteği 1 milyon 200 bin liraya çıkarıyoruz"

Bakan Varank, "TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programında KOBİ'lerimiz projeleri için 600 bin liraya kadar verdiğimiz desteği 1 milyon 200 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.