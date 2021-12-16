Tüketici Hakem Heyeti parasal sınırlarında artış

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurular için belirlenen parasal sınırlar yükseltildi. İşte başvuru için yeni sınırlar...

Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir.

Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr​) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilirsiniz.

PARASAL LİMİTLER YÜKSELTİLECEK

Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabilmek uyuşmazlıkarın fiyatının belirli bir limitin altında olması gerekiyor. İşte bu limitler, yeni yılla birlikte yüzde 36,20 oranında yükseltilecek.

YENİ PARASAL SINIRLAR

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Tüketici Hakem Heyeti parasal sınırları şu şekilde olacak:

10 bin 280 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir statüsündeki illerde 10 bin 280 TL ile 15 bin 430 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görev yapacak.

Öte yandan, büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15 bin 430 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10 bin 280 TL ile 15 bin 430 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem heyetleri görevli olacak.

ÜST LİMİT 15 BİN 430 TL

2022'de tüketiciler, 15 bin 430 TL'ye kadarki anlaşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine başvurabilecek. Bu üst limit, 2021 yılı için 11 bin 330 TL olarak uygulanmıştı.

15 bin 430 TL üzerindeki uyuşmazlıklarda ise başvuruların tüketici mahkemelerine, tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine yapılması gerekiyor.

"Tüketici Hakem Heyeti nedir, nasıl başvurulur, parasal başvuru sınırları nelerdir, başvuru ne zaman sonuçlanır, karar uygulanmazsa ne olur, karara itiraz edilebilir mi ve başvuru ücretli mi" gibi soruların tümüne yanıt verdiğimiz videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.

