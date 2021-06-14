Tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular belli oldu

Tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular belli oldu

Tüketici hakem heyetlerine bu yıl mayıs sonu itibarıyla 216 bin 143 başvuru yapılırken, en çok şikayet edilen konular da açıklandı.

Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlere deniyor.

Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilirsiniz.

2020'DE 593 BİN BAŞVURU YAPILDI

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenen tüketici hakem heyetlerine 2020 yılında toplam 593 bin 505 başvuru yapıldı ve bunlardan 521 bin 148'i karara bağlandı.

Söz konusu başvurularla, yaklaşık 860 milyon 778 bin 208 lira değerinde uyuşmazlık değerlendirildi.

Bu yılın 5 aylık döneminde ise tüketici hakem heyetlerine toplam 216 bin 143 başvuru gelirken 270 bin 230 dosya karara bağlandı. Söz konusu dönemde uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 52’si tüketiciler lehine sonuçlandı.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULAR

Tüketici hakem heyetlerinde, 2021'in ilk beş ayında görülen uyuşmazlıkların ürün ve hizmet bazında değerlendirilmesi neticesinde, 22 bin 380 başvuru ile internet abonelikleri, 14 bin 466 ile cep telefonu, 13 bin 277 ile kredi kartı üyelik ücreti, 12 bin 49 ile ayakkabı konuları ilk sıralarda yer aldı.

BAŞVURULARIN ÇOĞU ELEKTRONİK ORTAMDA

Tüketiciler tarafından tüketici hakem heyetlerine 2019 yılında e-Devlet üzerinden toplam 137 bin 731 elektronik başvuru yapılırken, 2020 yılında toplam 299 bin 597 elektronik başvuru gerçekleştirildi.

Bu yıl 119 bin 942 elektronik başvuru yapıldı, tüketici hakem heyetlerine 2021'de yapılan toplam başvuruların yaklaşık yüzde 55’i e-Devlet üzerinden oldu.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE NASIL BAŞVURU YAPILIR

"Tüketici Hakem Heyeti nedir, nasıl başvurulur, parasal başvuru sınırları nelerdir,başvuru ne zaman sonuçlanır, karar uygulanmazsa ne olur, karara itiraz edilebilir mi ve başvuru ücretli mi" gibi soruların tümüne yanıt verdiğimiz videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.