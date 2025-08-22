Tüm Android uygulamalarda karanlık mod zorunlu oluyor

Google, Android 16'nın en son beta sürümü olan QPR2 beta 1'i test kullanıcılarına sunarak önemli yeniliklerin sinyalini verdi.

Yeni Android güncellemesi, karanlık mod ve temalı uygulama simgeleri gibi özellikler için genişletilmiş destek getiriyor.

TÜM UYGULAMALAR İÇİN ZORUNLU KARANLIK MOD

Güncellemedeki en dikkat çekici özellik, kullanıcılar koyu temayı seçtiğinde, bunu doğal olarak desteklemeyen uygulamaların arayüzünü de otomatik olarak karanlığa çevirmesi.

Bu özellik, özellikle görme engelli veya ışığa duyarlı kullanıcılar için bir erişilebilirlik aracı olarak tasarlandı.

EBEVEYN DENETİMLERİ VE DİĞER İYİLEŞTİRMELER

Güncelleme ayrıca, ebeveyn denetimlerinin daha kolay yönetimi için Ayarlar'a yeni bir "Ebeveyn Denetimleri" seçeneği ekliyor.

Bunların yanı sıra Android ve iOS cihazlar arasında veri aktarımını daha güvenli hale getirmek gibi bir dizi ek geliştirme de sunuluyor.

Temalı simgeler için de zorlama özelliği getiren bu Android güncellemesinin tam sürümünün aralık ayında yayınlanması bekleniyor.

Ayrıca, PDF belgelerini düzenleme ve Bluetooth LE cihazları için Kişisel Ses Paylaşımı gibi özellikler de güncellemede yer alıyor.