Tüm dünyada internet aynı anda kesilebilir mi

Tüm dünyada internetin aynı anda kesildiğini hayal edin. Bu tahmin edebileceğinizden daha büyük bir felakete neden olabilir. Peki bu gerçekten mümkün mü? Gelin birlikte inceleyelim.

4 Ekim 2021'de meydana gelen büyük Facebook kesintisini hatırlıyor musunuz? Facebook ve yan kuruluşları Messenger, Instagram, WhatsApp ve Oculus, altı saatten fazla bir süredir dünya genelinde kullanılamamıştı.

Bu, Facebook'un 2008'den bu yana yaşadığı en uzun kesinti oldu. Kesinti, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in yaklaşık 6 milyar dolar kaybetmesine neden oldu.

Ayrıca Facebook'u ticari operasyonları için kullanan birçok şirket, Facebook'un altı saatten fazla bir süredir kullanılamaması nedeniyle milyonlarca dolar kaybetti.

DÜNYADA İNTERNET ÇÖKERSE NE OLUR

Facebook'un tüm dünya için çöktüğü gibi, tüm dünyada tüm internet çökerse ne olur?

Hayal edebileceğinizden daha büyük bir felaket olurdu. Bunun nedeni, bugün dünyanın çoğunluğunun internete bağımlı olmasıdır. Son Facebook çökmesi nedeniyle milyarlarca dolar zaten kaybedildi. Şimdi, tüm dünyada tüm internet çökerse daha ne kadar kaybedileceğini hayal edin.

Ancak bu, yalnızca internetin tamamı küresel düzeyde kullanılamaz hale gelirse gerçekleşir. Bunu yapmak hiç mümkün olacak mı? Kuzey Kore'de olduğu gibi belirli bir ülkede interneti kesmek mümkündür. Peki tüm dünyada interneti kesmek mümkün mü?

Teorik olarak mümkün. Ama pratikte, neredeyse imkansız. Devlet interneti kontrol edebilir mi? Hayır, yapamazlar. Yapabilecekleri maksimum şey, birkaç sosyal medya gönderisini kaldırmak ve birkaç web sitesini engellemek.

Bunun nedeni internetin nasıl kurulduğuyla alakalıdır. İnternetin merkezi bir otoritesi yoktur. Şimdi gelin internetin icat edilme amacına kısaca bir göz atalım.

İNTERNET NASIL İCAT EDİLDİ

1947–1989 arasındaki zaman diliminde ABD ile Sovyetler Birliği arasında jeopolitik bir rekabet dönemi yaşandı. Amerikan ordusu, Sovyetler Birliği ABD'ye saldırırsa, iletişim sistemlerindeki herhangi bir yere tek bir saldırıyla bile ABD'nin tüm iletişim sisteminin yok olacağından endişeliydi.

Bunun nedeni, ABD'nin tüm iletişim sisteminin o sırada merkezileştirilmiş olmasıydı. Tüm iletişim yolları birbirine bağlıydı ve bir noktadaki hasar tüm sistemi bozabilirdi.

Bu yüzden o zamanlar ABD'li bilim insanları, sistemdeki bir noktada bir kesintinin ülkenin tüm iletişim sistemini etkilemeyeceği bir iletişim sistemi icat etmeyi düşündü.

1962'de JCR Licklider adlı Amerikalı bir bilim insanı; Sovyetler Birliği, ABD'deki telefon sistemini yok etse bile hükümet yetkililerinin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayacak tüm bilgisayarlar arasında galaktik bir ağ oluşturma fikrini önerdi.

Amerikalı bilim insanları, bu fikre dayanarak 1969'da ARPANET olarak bilinen bir bilgisayar ağı kurmayı başardı.





Bu sistemde birçok iyileştirme yapıldı. Ağlar arası iletişimin geliştirilmesi ve TCP/IP protokolünün benimsenmesi, sistemde daha fazla gelişmeye yol açtı.

İnternet, halk tarafından erişilebilir değildi, ancak 1989'da World Wide Web'in (WWW) icadından sonra, halk için daha erişilebilir hale gelmeye başladı. 21. yüzyıla gelindiğinde, tüm dünya internete erişebilir hale geldi.

İnterneti tüm dünya için engellemek mümkün değil. Birkaç bölgede interneti bloke etmek mümkün, ama global düzeyde interneti kapatmak mümkün değil.

Çünkü internetin merkezi bir otoritesi yoktur. Bu nedenle bir iletişim yolu hasar görse bile, mesajı iletmek için her zaman başka bir yolun kullanılması mümkün.

Bu yüzden, interneti küresel olarak sadece birkaç iletişim yolunu yok ederek çökertmek mümkün değil.