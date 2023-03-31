Tüm sorunlar çözüldü! Samsung Galaxy S23 serisi için büyük kamera güncellemesi yayınlandı Samsung, Galaxy S23 serisinde yaşanan kamera sorunlarını düzelten büyük yazılım güncellemesini kullanıma sundu.

ensonhaber.com

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S23 modellerini görücüye çıkardı.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra şeklinde üç farklı modelden oluşan seri, şirketin kendi ülkesinde oldukça başarılı ön sipariş rakamlarına imza attı.

Öte yandan kullanıcılar, kameranın çökmesi ve çekilen fotoğraflarda odaklayamama sorunları nedeniyle telefonlardan şikayetçiydi.

Samsung, büyük güncellemeyi yayınladı

Samsung, Galaxy S23 serisinde yaşanan kamera sorunlarını düzelten büyük yazılım güncellemesini kullanıma sundu.

Şimdilik Güney Kore'deki kullanıcılara sunulan güncelleme, yakında dünya genelindeki kullanıcılara da ulaşacak.

Yaklaşık 1 GB boyuta sahip güncelleme, aşağıdaki sorunları gideriyor:

Otomatik odaklama algoritması değiştirildi, böylece deklanşöre bastığınızda, çerçeve odak dışında veya tam olarak ayarlanmamış olsa bile kamera fotoğraf çekebiliyor

Süper Sabit mod kullanılarak düşük ışık koşullarında ultra geniş kamera kullanılarak videolar çekilirken netlik iyileştirildi ve titreme azaltıldı.

Fotoğraf modunda arkaya bakan kamera kullanılırken bazen sol tarafta yeşil bir çizginin görünmesi hatası giderildi.

Gözden Kaçmasın Samsung Galaxy S23 sahipleri kameradan şikayetçi Haberin Detayları

Orta-düşük ortam ışığında ve yüksek çözünürlük (50MP veya 200MP) kullanılırken gökyüzünde görünen şeritlenme sorunu iyileştirildi.

50MP ve 200MP modlarında genel netlik iyileştirildi.

Gece modu kapatıldığında ve Kamera Yardımcısı uygulaması şu ayara ayarlandığında görüntü kalitesi sorununu çözüldü.