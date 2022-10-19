Tüm sorunları çözecek iOS 16.1 haftaya geliyor

Tüm sorunları çözmesi beklenen iOS 16.1 güncellemesinin önümüzdeki hafta yayınlanacağı açıklandı.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

iPhone 14 modellerinde yaşanan birçok sorun nedeniyle Apple, son olarak iOS 16.0.3 güncellemesini kullanıma sundu.

Öte yandan şirket, daha kapsamlı bir güncelleme için kolları sıvadı. Gelen bilgilere göre, tüm sorunları çözecek iOS 16.1, önümüzdeki hafta yayınlanacak.

Şirket, geliştiricilere ve genel beta kullanıcılarına bu güncellemelerin yeni RC (Release Candidate) sürümlerini sundu.

iOS 16.1 ile neler gelecek

iOS 16.1, pil yüzdesi güncellemesini alamayan iPhone XR, 11, 12 mini ve 13 mini modelleri için pil yüzdesini durum çubuğuna getirecek.

Ayrıca pil göstergesi etkinleştirildiğinde, artık yüzde azaldığında boşalan dinamik simge kullanılacak.

iOS 16.1, kilit ekranınızdan gerçek zamanlı olarak olup bitenlerden (spor karşılaşmaları gibi) haberdar olmanıza yardımcı olacak Canlı Etkinlikler için de destek getirecek.

iOS 16.1, iPadOS 16.1 ve diğer yazılım güncellemelerinin 24 Ekim Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

iOS 16 alacak tüm modeller şu şekilde: