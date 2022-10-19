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- Tüm sorunları çözecek iOS 16.1 haftaya geliyor
Tüm sorunları çözecek iOS 16.1 haftaya geliyor
- Haber Merkezi
- 19.10.2022 - 17:44
- Güncelleme : 19.10.2022 - 17:55
Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.
iPhone 14 modellerinde yaşanan birçok sorun nedeniyle Apple, son olarak iOS 16.0.3 güncellemesini kullanıma sundu.
Öte yandan şirket, daha kapsamlı bir güncelleme için kolları sıvadı. Gelen bilgilere göre, tüm sorunları çözecek iOS 16.1, önümüzdeki hafta yayınlanacak.
Şirket, geliştiricilere ve genel beta kullanıcılarına bu güncellemelerin yeni RC (Release Candidate) sürümlerini sundu.
iOS 16.1 ile neler gelecek
iOS 16.1, pil yüzdesi güncellemesini alamayan iPhone XR, 11, 12 mini ve 13 mini modelleri için pil yüzdesini durum çubuğuna getirecek.
Ayrıca pil göstergesi etkinleştirildiğinde, artık yüzde azaldığında boşalan dinamik simge kullanılacak.
iOS 16.1, kilit ekranınızdan gerçek zamanlı olarak olup bitenlerden (spor karşılaşmaları gibi) haberdar olmanıza yardımcı olacak Canlı Etkinlikler için de destek getirecek.
iOS 16.1, iPadOS 16.1 ve diğer yazılım güncellemelerinin 24 Ekim Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.
iOS 16 alacak tüm modeller şu şekilde:
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (2. ve 3. nesil)
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max