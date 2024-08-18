Tüp bebekte yapay zeka devri: Doktorlardan 10 kat daha hızlı Yapay zeka, tüp bebek sürecinde embriyo seçimini embriyologlardan on kat daha hızlı gerçekleştiriyor.

AA & Ensonhaber

Tüp bebek tedavisi, birçok çiftin bebek sahibi olma umudunu yeşerten önemli bir yöntem. Ancak bu süreç, hem fiziksel hem de duygusal olarak oldukça zorlayıcı olabilir.

Bilim insanları, bu sürecin daha başarılı ve daha hızlı hale gelmesi için yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. Bu teknolojilerden biri de yapay zeka.

Sonuçları Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, iDA olarak adlandırılan yapay zeka tabanlı embriyo kalite derecelendirme programının elde ettiği sonuçlar ile embriyologların elde ettiği veriler karşılaştırıldı.

İNSANLARDAN 10 KAT DAHA HIZLI

Araştırmada, her iki metodun gebelikle sonuçlanan tercihlerinde benzerlik olmasına karşın, yapay zekanın embriyo derecelendirme hızının embriyologlardan on kat daha hızlı olduğu saptandı.

IVF Avustralya uzmanlarından Dr. Manny Mangat ABC News'a yaptığı açıklamada, yapay zeka tabanlı iDA sisteminin, doktorlara verimlilik konusunda önemli ölçüde yardımcı olacağını söyledi.

Embriyoların binlerce görüntüsünün 5 günlük bir süre zarfında yapay zeka tabanlı video teknolojisi tarafından gözetlendiğini belirten Mangat, şunları söyledi:

Bu sistem, embriyoların değerlendirilmesine yardımcı olmak ve laboratuvardaki iş akışını iyileştirmek için kullanabileceği önemli bir araç olacak.

Beş gün boyunca kamera ile donatılmış bir inkübatörde büyümeleri gözetlenen embriyolardan IVF'ye uygununu seçmek için, hızlandırılmış video teknolojisiyle fiziksel değişiklikleri embriyologlarca gözlemleniyor.

İstatistiklere göre, dünya genelinde doğan her 18 bebekten biri tüp bebek yöntemi kullanılarak dünyaya geliyor.