Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, dünya şampiyonu oldu

Hızlı klavye kullanma konusunda düzenlenen en prestijli yarışma olan Dünya İnternet Klavye Şampiyonası, Birleşmiş Milletler bünyesindeki INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından yapılıyor.
Federasyonun Türk Grubu Başkanlığı ve Türkiye Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, 27 Mart-28 Nisan'da çevrimiçi yapılan yarışmaya 19 ülkeden 1117 kişi katıldı.
Anadilli ve çok dilli olarak iki yarış türünde, 4 yaş kategorisinde yapılan 8 yarışta 24 madalya verildi.
Türkiye rekorlarla şampiyon oldu
Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, biri dünya rekoru olmak üzere 5 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülükle 11 madalya kazanıp dünya birincisi oldu.
Yarışmada, İtalyanlar 4, Çekyalılar ve Japonlar üçer, Ruslar 2 ve Polonyalılar 1 madalya kazandı.
Madalya kazanan ve derece alan Türk yarışmacılar, gelecek yıl Polonya’nın Katowice şehrinde yapılacak Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.