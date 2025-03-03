Türk mühendisten sanayiye yapay zeka destekli çözüm

AA & Ensonhaber

Elektrik-Elektronik Mühendisi Yetkin Tongar Serimer, sanayi ve altyapı sektörlerinde kullanılan makinelerin daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla 2023 yılında yenilikçi bir proje geliştirmek için kolları sıvadı.

Mersin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Yanık’ın akademik danışmanlığında yürütülen projeyi bir yıl içinde tamamlayan Serimer, çalışmalarını bir adım öteye taşıyarak Çukurova Kalkınma Ajansı’nın (ÇKA) “Genç Girişimci Destek Programı”na başvurdu. ÇKA’nın değerlendirmesi sonucunda desteklenmeye değer bulunan bu yenilikçi proje, endüstriyel makinelere bakım planı sunan yapısıyla dikkat çekti.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ CİHAZ GELİŞTİRDİ

Aldığı destekle Mersin Teknokent bünyesinde yazılım ve donanım odaklı bir şirket kuran Serimer, geliştirdiği yapay zeka destekli cihaza “MIOTE” adını verdi. Bu akıllı cihaz, bağlandığı makinelerin performansını analiz ederek olası arızaları önceden tespit edip bakım önerileri sunuyor.

MAKİNELER DAHA VERİMLİ VE DAHA UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞACAK

Serimer, geliştirdiği sistemin makinelerin verimliliğini artıracağını ve ömürlerini uzatacağını belirterek, şu sözlerle projesini anlattı:

MIOTE, şirketlerdeki makinelerin herhangi bir arızaya yol açmadan önce ne tür problemlere sahip olduğunu belirleme imkanı sağlıyor. Elektriksel parametreleri analiz ederek olağan dışı durumları yapay zeka ile tespit ediyor ve kullanıcıları bilgilendiriyor. Cihazımız, makinelerin performansını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda en uygun bakım süreçlerini hesaplayarak işletmelere rehberlik ediyor.

Yüzde 90 yerlilik oranına sahip olan cihaz, sanayi tesisleri ve altyapı şirketlerinde aktif olarak kullanılmaya başlandı. Serimer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle ABD ve Portekiz’de düzenlenen fuarlarda MIOTE’yi uluslararası arenada tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.

TÜBİTAK’ın katkılarıyla projeyi daha da ileriye taşıdıklarını belirten Serimer, makinelerde meydana gelebilecek arızaları minimum seviyeye indirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Geliştirdiği yenilikçi teknolojiyle sanayi sektörüne önemli bir katkı sunmayı amaçlayan Serimer, üretim süreçlerinde akıllı çözümlerin yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyor.