Türk savunma sanayisindeki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor

Türkiye son zamanlarda gerçekleştirmiş olduğu savunma sanayi hamleleriyle birlikte Avrupa'da ve bölgesinde parmakla gösterilir hale geldi.

Hız verilen çeşitli çalışmalarla birlikte Türkiye'nin dışa bağımlılığı büyük ölçüde azaltıldı.

Türkiye’nin savunma sanayiinde ihtiyacı olan, aralarında genel maksat helikopteri ile insansız hava aracının (İHA) da bulunduğu araçların motor üretimini Eskişehir tesislerinde gerçekleştiren TEI’nin Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, TEI-TS1400 motorunun, Gökbey ile ilk insanlı uçuş öncesi tüm olgunlaşma testlerini tamamladığını söyledi.

Helikopterin ilk insanlı uçuş için hazırlanan ilk 2 motorun ay sonunda teslim edileceğini belirten Akşit şöyle söyledi:

“Geçen sene içinde 1572 beygire kadar motor gücünü çıkardığımızı duyurmuştuk. Tabii ki olgunlaştırma testleri tam gaz devam etti. Geldiğimiz an itibarı ile insanlı uçuş öncesi TUSAŞ'ın bizden istediği bütün testleri tamamladık. TUSAŞ tarafında da bir uçuş emniyet denetleme komitesi var, onun onayını bekliyoruz. Nasip olursa bu ayın sonunda kurul toplanıyor ve onay çıkar, diye bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde Gökbey helikopterimizi kendi motorumuzla, tamamen yerli ve milli olarak gökyüzünde görmeyi umut ediyoruz”

Gökbey genel maksat helikopterine güç verecek olan TEI-TS1400 motorunun yerli ve milli imkanlarla olgunlaşma testlerine tabi tutulduğunu belirten Prof. Dr. Akşit şöyle konuştu:

“Projeye başlarken TEI'nin altyapısı olarak kurulduğunda da 100 bin libre itkiye kadar motor test edecek devasa yapıda bir altyapımız zaten vardı ama helikopter motorunda daha sınırlıydı. Bir tane motor test alanımız (bremze) vardı, buna 5 tane daha ekledik. Bunun sadece 1 tanesi ithal. Diğer hepsini kendimiz geliştirip yaptık. Şu anda motor geliştirme ve olgunlaştırma testlerimizi de bu yeni yaptığımız milli bremzelerimizde yapıyoruz. Yani aldığımız datanın, verinin her şeyinden eminiz”

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan Milli Muharip Uçak, motor çalıştırarak hangardan çıktı. Milli Muharip Uçak'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alması bekleniyor.

Milli Muharip Uçak'ın yerli ve milli bir motorla uçabilmesi için TEI’de bir ekip kurulduğunu anlatan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Akşit, sadece mühendis sayısının 300’e kadar çıktığını söyledi. Prototip, imalat mühendisleri, test ve kalite grubuyla birlikte Milli Muharip Uçak'ın motoru için bini geçen ciddi bir personel gücüne sahip olduklarını kaydeden Akşit, şunları söyledi:

Bu yıl içindeki en büyük hedeflerinin, Gökbey helikopterinin kendi motoruyla uçurmak olduğunu ifade eden Akşit, şöyle devam etti:

Diğer bir gelişme de kamikaze insansız hava aracı "Azab"ta gerçekleşti.

Robit Teknoloji, delta kanat yapısına sahip çok maksatlı kamikaze Azab'ı geliştirip, uçuş testlerini gerçekleştirdi. Uzun menzil ve yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Azab ile yakın zamanda patlatma testleri yapılması planlanıyor.

Robit Teknoloji İnsansız Hava Araçları Direktörü Selçuk Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıllık geçmişe sahip şirketin ağırlıklı olarak bilişim ve bilişim güvenliği alanlarında faaliyet gösterdiğini, son 2 yıldır da savunma sanayisi alanında çözümler geliştirdiklerini söyledi.

"Azab" ismini verdikleri ürünün çok maksatlı kamikaze İHA olduğunu ifade eden Fırat, "Harp başlığını istediğimiz şekilde değiştirip entegre edebiliyoruz. Envanterdeki mevcut harp başlıklarını kullanabiliyoruz." dedi.

Azab'ın 2 versiyonu bulunduğunu belirten Fırat, şunları kaydetti:

"Azab'ın, kanat açıklığı 150 ve 200 santimetre olan iki versiyonu var. 200'lük Azab,15 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor, 50 kilogramla kalkış sağlıyor. 150'lik Azab ise 7 kilogram ağırlığında ve 3 kilogram mühimmat taşıyabiliyor. Çok maksatlı olması kapsamında isterseniz at unut, isterseniz serbest dolaşım, isterseniz bir operatör yardımıyla 200 kilometre görüş hattından Azab'ı kamerasıyla yönlendirip hedefe kendiniz götürebiliyorsunuz. Aynı zamanda verdiğiniz GPS koordinatlarıyla direkt kendisi hedefine ulaşıp imha edebiliyor. Azab'ın kendine has sensörleri var. Ukrayna ve Azerbaycan savaşlarında da gördüğümüz gibi bu tür kamikaze İHA'lara karşı önlemler alıyorlar. Bu önlemlerin önüne geçmek için de birkaç özellik var. Her ne olursa olsun Azab, hedefin üzerine geldiğinde kendini imha edebilecek güçte. Azab T200 modelimizi iki operatörüyle çok rahat şekilde kurabiliyorsunuz. Aynı zamanda 8, 16'lı podlarda taşınabiliyor. Kurulumu 5 dakika sürüyor. Önceden isterseniz görevini yükleyebiliyorsunuz. İstenirse operatör bilgisayarını açıp kumandasıyla beraber hedefine direkt gönderilebiliyor. Ufak Azab'ı tek operatörle, normal bir sivil araçla, isterseniz askeri araçla taşıyabilirsiniz. Kurulumu yine 5 dakika. İlk kurulumu yaptıktan sonra art arda 5-10 adet Azab atabiliyorsunuz. Onun testlerini henüz yapmadık."