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    Türkiye, 3 ayda 80.1 milyar dakika telefonla konuştu

    Türkiye'de toplam mobil trafik miktarı bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 artarak 80.1 milyar dakikaya ulaştı.
    • 10.10.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 09:30
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    Türkiye, 3 ayda 80.1 milyar dakika telefonla konuştu

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye elektronik haberleşme sektöründe mobil arama trafik miktarı artıyor.

    Veriler, aynı zamanda sabit arama trafik miktarının düştüğünü de gözler önüne seriyor.

    AA'nın haberine göre, geçen yıl ikinci çeyrekte 80,6 milyar dakika olan toplam trafik miktarı, bu yılın aynı döneminde 81,3 milyar dakika olarak gerçekleşti.

    Son 3 ayda 80,1 milyar dakika konuşuldu

    Bu yıl ikinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 80,1 milyar dakika, sabit trafik miktarı ise 1,2 milyar dakika oldu.

    Geçen yılın ikinci çeyreğine göre mobil trafik miktarı yüzde 0,86, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 5,4 arttı. Sabit trafik miktarı ise yüzde 7,7 azaldı.

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