Türkiye, en çok kripto paraya sahip ülke oldu Yapılan son araştırmaya göre, kripto paraya yatırım yapan en fazla internet kullanıcısı Türkiye'de bulunuyor.

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Son zamanlarda lider kripto para birimi Bitcoin başta olmak üzere, piyasada bir çöküş hakim. Bazıları bunu bir alım fırsatı olarak görürken, bazı analistler ise önümüzdeki süreçte çöküşün daha da şiddetli olacağını söylüyor.

Araştırma şirketi GWI verilerine göre, kripto paraya yatırım yapan en fazla internet kullanıcısı Türkiye'de bulunuyor. Yüzde 27,1 ile zirvede olan Türkiye'yi, yüzde 23,5 ile Arjantin izliyor.

Türkiye ortalamanın üstünde

Öte yandan, kripto para sahipliğinde dünya ortalaması ise yüzde 11,9 seviyesinde. Bu verilere göre kripto para sahipliğinde Türkiye, dünya ortalamasının oldukça üstünde.

Kripto paraya yatırım yapan ülkeler arasında Türkiye'den sonra sırasıyla Arjantin, Filipinler ve Tayland gibi ülkeler geliyor.

** Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.