Türkiye, haberleşmeye aile başına yıllık 3 bin 736 TL harcadı

2020 yılında, bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin, yıllık haberleşme gideri ortalama 3 bin 736 TL oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılını evlerimizde geçirdik. Bu durum, iletişim ihtiyaçlarımızı daha da artırdı.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nin (TELKODER) her yılın sonunda düzenli yaptığı analiz kapsamında, "Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması" verileri belli oldu.

SABİT TELEFON GİDERİ: 42,37 TL

Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER’in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda, sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 42,37 TL ödendiği ortaya çıktı.

Aynı araştırmada, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dahil 49,89 TL’ye ulaştığı belirtiliyor.

Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama vergiler dahil 69,48 TL ödeniyor.







Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, sabit ve mobil haberleşme hizmetleri ve sabit ve mobil internet hizmetleri için yüzde 7,5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) devlete aktarılıyor.

ÖDENEN YILLIK VERGİ 759 TL

Evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için yıllık ortalama 3 bin 736 TL ödüyor. Bu paranın yaklaşık 759 lirası ise vergi.

2021'DE GİDERLER VE VERGİLER ARTACAK

TELKODER’den alınan bilgilere göre, 2017 yılı sonuna kadar mobil telefonda yüzde 25, sabit telefonda yüzde 15 ve internet erişiminde yüzde 5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi, 2018 yılında tüm hizmetlerde yüzde 7,5 olarak uygulanıyor.

2019 yılında Adil Kullanım Kotası’nın kaldırılmasıyla internet fiyatlarına yapılan zamlar dikkate alındığında, önümüzdeki yıllarda giderlerdeki internet payının ve vergisinin artacağı tahmin ediliyor.

Bu durumun 2021 yılı haberleşme giderlerinde de artışlara neden olacağı vurgulanıyor.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "TELKODER olarak her yıl açıkladığımız iletişim harcamaları raporumuza baktığımızda bu yıl döviz kurlarının ve sektörde yapılan zamların etkisiyle giderlerin arttığını görüyoruz.

Burada kullanıcıları yüksek vergiler de epey zorluyor. Özellikle 1999 Gölcük depremiyle hayatımıza geçici olarak giren Özel İletişim Vergisi’nin 20 yıldır alınması büyük bir sorun teşkil ediyor.

"ÖİV KALDIRILMALI"

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir vergi alınmıyor bizde de bir an önce kaldırılması gerekiyor. 2021 yılında serbestleşme ve tam rekabetin sağlanmasıyla bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.