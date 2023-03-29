Türkiye internet hızıyla dünyada 107. sıraya yerleşti Türkiye; ortalama 13 dolarla Ortadoğu ve Körfez bölgesinde internete en ucuz erişen ülke olurken, internet hızıyla dünyada 107. sırada yer aldı.

DHA

Nüfusunun, 2023 verilerine göre yüzde 83,4’ünün internet kullandığı bilinen Türkiye'nin internet fiyatları ve hız verileri belli oldu.

Cable.co.uk tarafından yürütülen ve 219 ülkenin değerlendirildiği Küresel Genişbant Fiyat Tablosu'nun 2023 verilerinde Türkiye’de internet abonelik fiyatlarının ortalama 13,17 dolar olduğu görüldü.

Bu rakamla Türkiye, Körfez ve Ortadoğu ülkelerini kapsayan bölgede internetin en ucuz olduğu ülke oldu.

"Hatırı sayılır yatırımlar yapıldı"

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Telkotürk Genel Müdürü Emre Eskici, “Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda hatırı sayılır altyapı yatırımları yapıldı. Türkiye’de internet fiyatlarının dünya sıralamasına göre daha hesaplı olduğu çıkarımına ulaşsak da fiyatları kıyaslarken internet hızını ve kur şoklarını da dikkate almak gerekiyor” dedi.

Dünyanın en pahalı interneti Kuzey Amerika'da

Raporda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Grönland ve Bermuda’nın değerlendirildiği Kuzey Amerika bölgesi, 104,33 dolarla internetin en pahalı olduğu bölge seçildi. Kuzey Amerika’yı Okyanusya, Karayipler, Sahra Altı Afrika ve Güney Amerika izledi. Türkiye’nin de dahil olduğu bölgede en pahalı internetin ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu kaydedildi.

Dünya çapında internete erişimde görülen bu fiyat uçurumunun pek çok bölge için eşitsizliğe sebep olduğuna dikkat çeken Emre Eskici, “Küresel salgın iş, okul, eğlence gibi süreçlerin tamamen dijitale taşındığı bir dönemi başlattı. Bugün kullanıcıların her gün ortalama 84 dakika video izlediğini düşündüğümüzde, Türkiye'nin 81 iline fiber ve yüksek hızlı internet sunmanın önemi bir kez daha anlaşılıyor. Telkotürk olarak geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımları ile Türkiye'nin internet erişimini daha ileri taşımak için çalışmalara başladık" diye konuştu.

Küresel çapta indirme hızı 78,62 megabit

Her gün 10 milyondan fazla kullanıcının internet hızını test etmek için ziyaret ettiği Speedtest tarafından yayımlanan Şubat 2023 internet hızı verileri ise Türkiye'nin genişbant internette 32,65 megabit internet hızıyla dünya sıralamasında 107. sırada yer aldığını gösterdi. Küresel çapta ortalama indirme hızının 78,62 megabit olduğuna dikkat çeken Emre Eskici, şunları kaydetti:

“Listede değerlendirilen şehirler arasında Türkiye’den yalnızca İstanbul ve Ankara bulunuyor. Ayrıca iki şehrin de gerilediği görülüyor. ‘Ezber Bozan İletişim’ mottosuyla oluşturduğumuz daha yüksek hızlarda daha ucuz fiyatlı tasarlanan abonelik paketleri ve kampanya modelleri ile Türkiye’ye bu küresel sıralamalarda daha iyi bir konum sağlamak, ülkemizden daha çok şehri bu listelerde üst sıralara taşımak açısından öncü rol üstleniyor.”