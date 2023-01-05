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    Türkiye otomotiv pazarı 2022'yi yüzde 6,2 artışla kapattı

    2022 yılında otomobil ve hafif ticari araç satışları 783 bini aştı ve yüzde 6,2 artış gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 11:08
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 11:11
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    Türkiye otomotiv pazarı 2022'yi yüzde 6,2 artışla kapattı

    Koronavirüs salgınıyla patlak veren çip tedarik sorunlarının devam ettiği 2022 yılı, otomotiv endüstrisi için oldukça zorlu geçti. Ancak Türkiye'deki pazar, beklentilerin üstünde bir performans sergiledi

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2022 yılında otomobil ve hafif ticari araç satışları 783 bini aştı.

    Pazar, 2022'yi artışla kapattı

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında artarak 783 bin 283 adet olarak gerçekleşti.

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları geçen yıl yüzde 5.5 artarak 592 bin 660 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 8.6 artışla 190 bin 623 adet olarak gerçekleşti.

    Son 5 yılın en iyi performansı

    2021'e göre sınırlı bir artış olsa da 2022'de sektör satışları son 5 yılın en iyi performansını kaydetti. Satışlara kasım ayında gelen matrah düzenlemesinin de katkısı büyük oldu.

    otomobil

    Otomotivde aralık verileri

    Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.1 artışla 115 bin 220 adete çıktı.

    Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Aralık ayına göre yüzde 85 artarak 115 bin 220 adet oldu. Böylelikle aylık bazda 2017 Aralık ayından bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.

    Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99 artarak 86 bin 774 adet oldu. Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı ise yüzde 55 artışla 28 bin 446 adet olarak kaydedildi.

    Türkiye otomotiv pazarı 2022 yi yüzde 6,2 artışla kapattı #2

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