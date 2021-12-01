Türkiye Uzay Ajansı: 2018 AH, Dünya'ya çarpmayacak

Dünya'nın bir asteroid tarafından tehdit altında olduğu dedikodularına açıklık getirildi. TUA, asteroidin Dünya'nın 4.5 milyon kilometre yakınından geçeceğini duyurdu.

Bilim dünyası, son günlerde 2018 AH adlı asteroidi konuşuyor.

Dev asteroidin bu ay sonunda Dünya'ya yaklaşacağı ve hatta gezegenimize çarpacağına dair endişeler ve söylentiler hakim.

ASTEROİT DÜNYA'YA ÇARPACAK KORKUSU

Bazı bilim insanları, söz konusu gök cisiminin Dünya'ya çarpması durumunda büyük çapta insani ve maddi yıkımla karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyardı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise söylentilere son noktayı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koydu.

TÜRKİYE UZAY AJANSI AÇIKLAMA YAPTI

"Bir asteroit tarafından vurulacak mıyız?" başlığıyla yapılan açıklamada, küresel bir felakete neden olabilecek tehlikeli asteroitlerin son derece nadir olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu tanımlamada yer alan asteroitlerin eşik boyutunun yarım km ile 1 km arasında olduğu kabul edilmektedir. Bu cisimler, Dünya'yı ortalama olarak yalnızca her 1000 yüzyılda bir etkiler." denildi.

DÜNYA'YA ÇARPMASI BEKLENMİYOR

Bahsi geçen 2018 AH isimli asteroidin, Dünya'ya çarpmasının beklenmediği aktarılırken, "Bu asteroit, Dünya'nın yaklaşık 4.5 milyon km yakınından geçecektir. Bu mesafe Dünya ile Ay arasındaki mesafenin neredeyse 12 katıdır." bilgisi paylaşıldı.