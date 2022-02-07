Türkiye Uzay Ajansı'nın 10 hedefi

Türkiye'nin uzayda söz sahibi olmasını sağlayacak ve ülkemizi uzay yolunda daha güçlü hale getirecek 10 hedefi derledik.

2018 yılında kurulan ve Türkiye’nin uzay alanındaki yol haritasını hazırlamak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) Milli Uzay Programı, 9 Şubat 2021 tarihinde açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu 10 hedeften en dikkat çekeni ise uzaya Türk astronot göndermek oldu.

Kurulduğundan bu yana, ülkemizin uzayda söz sahibi ülkeler arasında yer alması için çalışmalarını sürdüren Türkiye Uzay Ajansı, gelecekteki görevlerle dikkatleri üzerine çekecek.

TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ 10 HEDEFİ

İşte gelecekte Türkiye'nin uzayda söz sahibi olmasını sağlayacak ve ülkemizi uzay yolunda daha güçlü hale getirecek 10 hedef.

UZAYA ÇIKIYORUZ: TÜRKİYE UZAY AJANSI'NIN 10 HEDEFİ - YOUTUBE'DAN İZLE



