Türkiye Web 3.0’a Öncülük Edecek!

Web 3.0 alanında geniş bir hizmet çerçevesine sahip olan Dapprex, gerçekleştirmek istediği bütün yatırım faaliyetlerini Türkiye’ye yönlendirmeye karar verdi.

40 milyon dolarlık bir yatırım faaliyeti olacak olan bu projeye dair Türkiye’de değerlendirilecek olan Dapprex CEO’su ve NBO Holding CFO’su Utku ALPAĞUT şu yorumlarda bulundu; “Ülkemize yapacak olduğumuz bu yeni yatırımlar noktasında oldukça heyecan doluyuz. Bu ve bunun gibi çalışmalarını sürdürdüğümüz diğer projeler için birçok gencimize staj imkanları vererek yazılım alanında kendilerini geliştirmelerini sağlamak ve firma bünyemize, ülkemize kazandırmak amacındayız.”

Web 3.0’ın Türkiye’deki Geleceği Nasıl Olacak?

NBO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Burak OLCAY, bu ilerleyişin bir başlangıç sürecinde olduğunu, yurtdışında yer alan diğer firmalarının da gün geçtikçe Türkiye’ye yöneleceğini, NBO Holding bünyesinde tek çatı altında toplanacaklarını belirtti. İş hayatında eğitimin ne denli önemli olduğuna değinen NBO Holding Yönetim Kurulu Nazım Burak OLCAY, çok sayıda akademi kurulacağını ve bu akademilerin gelişimi hızlandıracağını belirtti. Akademiler sayesinde gerekli eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve gelişimin daha da hız kazanması sağlanacaktır.

Web 3.0 Ülkeye Katkı Sağlayacak Mı?

Web 3.0 önderliğinde üretilmiş olan geniş hizmet çerçevesi sayesinde Ülke üzerine yapılacak olan yatırımların ülke bünyesinde katkı ve yararları kesinlikle kaçınılmaz bir güzellik. Ülkemizdeki gençlerimize verilecek olan ücretsiz eğitimler, birçok genci bu konuda bilgilendirerek gelişmeler yaratmaya teşvik edecek bir husus olacak.