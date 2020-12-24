Türkiye, yeni nesil konsolların en pahalı olduğu ülkeler arasında yer alıyor

Picodi'nin araştırmasına göre yeni nesil oyun konsolları, yurt dışında daha ucuza satılıyor. Türkiye ise konsolların en pahalı satıldığı ülkeler arasında.

Sony'nin ve Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X, geçtiğimiz haftalarda ülkemizde satışa çıkmıştı. Ancak ülkemizde uygulanan yüksek gümrük vergisi ve dolar kuru nedeniyle konsollar oldukça pahalı fiyat etiketlerine sahip.

Peki ülkemizde 8 bin 300 TL'ye satılan PS5 ve Xbox Series X diğer ülkelerde ne kadar? Bu soruya yanıt arayan Picodi araştırma ekibi, yeni nesil konsolların dünya genelindeki fiyatını kıyasladı ve ülkelerdeki satış fiyatlarını TL'ye çevirdi.

TÜRKİYE EN PAHALI ÜLKELER ARASINDA

34 farklı ülkede Microsoft ve Sony’nin resmi satış fiyatlarına göre yapılan araştırma sonucuna göre Türkiye, PlayStation 5’in en pahalı olduğu 5. ülke ve Xbox Series X’in en pahalı olduğu 2. ülke konumunda.

EN UCUZ KANADA, EN PAHALI ARJANTİN

Her iki konsol da en ucuz Kanada’da satılıyor. Kanada’da PS5 3 bin 860 TL’ye, Xbox Series X 3 bin 680 TL’ye satılıyor.

PS5’in en pahalı olduğu ülke, 11 bin 090 TL’lik fiyatla Ukrayna olurken, Xbox Series X’in en pahalı olduğu ülke ise 10 bin 140 TL’lik fiyat etiketiyle Arjantin oldu.