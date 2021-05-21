Türkiye'de 65 yaş üstü kişiler en çok Facebook'u tercih ediyor

Türkiye'de 65 yaş üstü kişiler en çok Facebook'u tercih ediyor

Türkiye’de bin 100 kişinin katılımıyla yapılan bir araştırmaya göre, 65 yaş üstü kişiler en çok Facebook’u tercih ederken, genç kuşak ise Instagram'a yöneliyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook'un, gençler arasında popülerliğini yitirdiği zaten biliniyor. Türkiye'de yapılan yeni bir araştırma, bunun doğruluğunu gözler önüne seriyor.

Araştırma Şirketi Areda Piar’ın yaptığı ve bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği internet kullanıcılığı araştırmasının sonuçları açıklandı.

65 YAŞ ÜSTÜ FACEBOOK DİYOR

Buna göre, baby boomer kuşağı olarak adlandırılan 65 yaş üstü kişiler, yüzde 57,6 oranla interneti sosyal medya takibi yapmak için kullanırken, bu grubun en çok tercih ettiği sosyal mecra yüzde 89,7 ile Facebook oldu.

GENÇLERİN TERCİHİ INSTAGRAM

İnternet çağında dünyaya gelen Z kuşağı ise yüzde 74,6’lık oranla sosyal mecraları zaman geçirmek için kullandığını ifade etti. Gençlerin yüzde 79,9’u Instagram’da daha fazla vakit geçirdiğini söyledi.

Z kuşağının Instagram'dan sonra en çok tercih ettiği sosyal medya platformu ise yüzde 64,8'le Twitter oldu.

İlgili soruda Snapchat diyen Z kuşağı katılımcıların oranı yüzde 13,4 olurken, Tiktok diyenlerin oranı ise yüzde 22,8 olarak kayıtlara geçti.

Araştırmada "Sosyal medya mecralarını hangi amaçla daha çok kullanıyorsunuz?" şeklinde yer alan soruya, Z kuşağının yüzde 66,2'si paylaşım etkileşim yanıtı verdi.

Aynı soruya iletişim (yeni arkadaşlar/ sosyal ortamlar edinmek) cevabı veren Z kuşağı kullanıcıların oranı yüzde 38,6 olurken, marka takibi diyen Z kuşağı kullanıcıların oranı ise yüzde 12,5 oldu.



