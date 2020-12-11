Türkiye'de aralık ayında Android 11 güncellemesi alacak OPPO modelleri

OPPO Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre, aralık ayı bitmeden Android 11 tabanlı ColorOS 11 güncellemesi alacak modeller belli oldu.

Google tarafından geliştirilen ve yüzlerce akıllı telefon modeline güç veren Android işletim sistemi, yenilenen sürümüyle çok yakında akıllı telefonlara gelecek.

Telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 11 ile ilgili hazırlıklar devam ederken, OPPO Türkiye'den yeni bir açıklama geldi.

Şirket, aralık ayı sona ermeden ülkemizde Android 11 tabanlı ColorOS 11 güncellemesi alacak modellerini açıkladı.

ANDROID 11 ALACAK OPPO MODELLERİ

OPPO tarafından yapılan açıklamalara göre Android 11 üzerine inşa edilen ColorOS 11 arayüzü, çok yakında Türkiye’deki OPPO kullanıcılarına sunulacak. Açıklamaya göre, Türkiye’deki Find X2 ve Reno4 Lite modelleri, bu ay sonuna kadar güncelllemeye kavuşacak.

Türkiye’de satışa sunulan diğer OPPO modelleri ise 2021 yılında güncelleme almaya başlayacak. Şirket, güncelleme takvimini önümüzdeki haftalarda paylaşacak.



ColosOS 11’in Türkiye’de de kullanıma sunulmasıyla ilgili konuşan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, “ColorOS 11 kullanıcılara kişiliklerini serbest bırakma ve yaratıcılıklarını sergileme olanağı tanıyacak; gizlilik ve kontrol düzeylerini yükseltecek.

Türkiye'deki varlığımız hızla büyüyor. Dijital teknolojiyle kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıran bir işletim sistemi sunarak onları desteklemek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

COLOR OS 11 NELER SUNACAK

OPPO telefonlarında kullanılan arayüz ColorOS 11, kullanıcıların duvar kağıtlarını, sesleri, uygulama simgelerini, Always on Display özelliğini istedikleri gibi değiştirmelerine olanak tanıyacak.

Ayrıca OPPO, ColorOS 11 ile birlikte kullanıcılara üç farklı renk ve kontrast sunan değişken gece modları sunacak.

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