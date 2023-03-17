Türkiye'de bu yıl 23 akıllı ürünün çıkarılması amaçlanıyor Türkiye'de bu yıl, dünya lideri pazar payına ve marka değerine sahip en az 23 akıllı ürünün çıkarılması planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye'de bu yıl nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut bilişim gibi yıkıcı teknoloji alanlarından en az birinde, dünya lideri pazar payına ve marka değerine sahip en az 23 akıllı ürünün çıkarılması planlanıyor.

2023'te imalat sanayisinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki oranının 5 yıllık ortalamasının yüzde 21'e ulaşması bekleniyor.

Kapasite artıyor

Dijital dönüşüm için gereken yazılım geliştirme yetenek kapasitesinin Türkiye'de bu yıl 500 bin kişiyi geçmesi planlanıyor.

Girişim seviyesinden 1 milyar dolar ve üzeri değerlemeye ulaşan şirketler uluslararası alanda "unicorn" olarak adlandırılırken, dünya genelinde bu büyüklüğü aşan özel sermayeli girişimlerin yüzde 40'ı Çin ve yüzde 40'ı ABD merkezli olduğu görüldü. 300'e yakın şirketin bu ülkelerde bulunduğu tespit edildi.

1 milyar dolar değerlemesini aşan Türk teknoloji girişimi sayısının 2023'te en az 10 olması hedefleniyor. Haziran 2022 itibarıyla Türkiye teknoloji girişimciliği ekosisteminde 6 Turcorn bulunuyor.