Türkiye’de en çok kullanılan dijital platform belli oldu: İşte zirvenin sahibi

Dijital içerik tüketiminin hızla arttığı Türkiye’de rekabet kızışmaya devam ediyor. Uluslararası izleme ve analiz platformu JustWatch, 2025 yılının üçüncü çeyreğine ait Türkiye dijital platform pazar payı raporunu yayımladı.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 17:50
Dijital film ve dizi platformlarının yükselişi Türkiye’de hız kesmeden devam ediyor.

Milyonlarca kullanıcı, her ay farklı içeriklere ulaşmak için Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max ve daha birçok platforma abonelik sağlıyor.

Dijital rekabet her geçen yıl daha da artarken, 2025’in üçüncü çeyreğinde Türkiye’de hangi platformların öne çıktığı belli oldu.

Uluslararası izleme analiz sitesi JustWatch, Türkiye'de 2025’in üçüncü çeyreğine ait dijital platform pazar payı raporunu yayımladı. 

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ABONEYE SAHİP PLATFORMLARI

1- HBO Max - %26

2- Netflix - %24

3- Prime Video - %18

4- Disney+ - %14

5- Mubi - %7

6- YouTube Premium - %4

7- Exxen - %1

8- Diğer platformlar - %6

