Türkiye’de en çok kullanılan dijital platform belli oldu: İşte zirvenin sahibi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dijital film ve dizi platformlarının yükselişi Türkiye’de hız kesmeden devam ediyor.

Milyonlarca kullanıcı, her ay farklı içeriklere ulaşmak için Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max ve daha birçok platforma abonelik sağlıyor.

Dijital rekabet her geçen yıl daha da artarken, 2025’in üçüncü çeyreğinde Türkiye’de hangi platformların öne çıktığı belli oldu.

Uluslararası izleme analiz sitesi JustWatch, Türkiye'de 2025’in üçüncü çeyreğine ait dijital platform pazar payı raporunu yayımladı.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ABONEYE SAHİP PLATFORMLARI

1- HBO Max - %26

2- Netflix - %24

3- Prime Video - %18

4- Disney+ - %14

5- Mubi - %7

6- YouTube Premium - %4

7- Exxen - %1

8- Diğer platformlar - %6