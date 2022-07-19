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Türkiye'de en çok kullanılan emojiler belli oldu
Facebook, Dünya Emoji Günü'ne özel Türkiye'de en çok kullanılan emojileri açıkladı.
- Haber Merkezi
- 19.07.2022 - 10:33
Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi.
Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojiler, son birkaç yıldır daha fazla kullanılmaya başlandı.
Dünya Emoji Günü, 17 Temmuz’da tüm internet devleri ve kullanıcıları tarafından kutlandı.
Sosyal platformlarından Facebook ise Türkiye’de en çok kullanılan emojileri içeren bir paylaşım yaptı.
Türkiye'de en çok kullanılan emojiler