Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcıları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcıları belli oldu

We Are Social tarafından yayınlanan son rapora göre, Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcıları belli oldu. Chrome'un liderlik yaptığı listeye gelin daha yakından bakalım...

We Are Social, yayınladığı son raporda Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcılarına yer verdi.

We Are Social tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye’de en popüler internet tarayıcıları listesinde ilk sırada Google Chrome yer aldı. Ancak Google'ın popüler tarayıcısı, önceki yıllara göre az da olsa kan kaybetti.

2013’te Microsoft Internet Explorer ve Firefox’u sollayarak en popüler web tarayıcısı unvanını kazanan Google Chrome, halihazırda dünyanın en çok tercih edilen tarayıcısı konumunda.



Samsung ve Safari gibi tarayıcılar ise özellike mobil telefonlarda sıkça kullanıldığından listenin üst sıralarında yer almayı başardı.

SAFARI İKİNCİ SIRADA

Safari, yüzde 10'luk payla Türkiye'de en çok kullanılan ikinci tarayıcı olurken, onu yüzde 6,3 ile Samsung İnternet izledi.

Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcıları ve kullanım oranları şu şekilde: