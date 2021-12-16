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    Türkiye’de Facebook ve Instagram'da en çok konuşulanlar

    Meta, 2021 yılında Türkiye’de Facebook ve Instagram uygulamalarında öne çıkan kelimeleri açıkladı.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 10:10
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    Türkiye’de Facebook ve Instagram'da en çok konuşulanlar

    Meta (Facebook), dünyadaki birçok kişi için bir geçiş dönemi olan 2021 yılının sonuna gelirken, Türkiye'de Facebook ve Instagram uygulamalarında bu yılın öne çıkan kelimelerini paylaştı.

    Pandeminin etkileri sürerken, insanların yakınlarıyla bağlantı kurmak ve yeni topluluklar keşfetmek için Facebook ve Instagram'da yaptıkları paylaşımlarda öne çıkanlar arasında nostalji, dayanışma ve kadın hakları bulunuyor.

    Bununla birlikte 2021 yılında Facebook uygulamasında 70 binden fazla paylaşılan baklava kelimesi öne çıkarken, Instagram üzerinde hayvan haklarıyla ilgili paylaşılan gönderilerin sayısı 40 bini aştı.

    2021 FACEBOOK'TA ÖNE ÇIKAN KELİMELER

    • Baklava
    • Nostalji
    • Basketbol
    • UEFA Avrupa ligi
    • Dayanışma
    • Kadın Hakları
    • Hayvan Hakları
    • Meme Kanseri
    • Merkür

    2021 INSTAGRAM'DA ÖNE ÇIKAN KELİMELER

    • UEFA Avrupa Ligi
    • Formula 1
    • Dayanışma
    • Kadın Hakları
    • Hayvan Hakları
    • Meme Kanseri
    • Merkür

    FACEBOOK INSTAGRAM

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