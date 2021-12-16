Türkiye’de Facebook ve Instagram'da en çok konuşulanlar

Türkiye’de Facebook ve Instagram'da en çok konuşulanlar

Meta, 2021 yılında Türkiye’de Facebook ve Instagram uygulamalarında öne çıkan kelimeleri açıkladı.

Meta (Facebook), dünyadaki birçok kişi için bir geçiş dönemi olan 2021 yılının sonuna gelirken, Türkiye'de Facebook ve Instagram uygulamalarında bu yılın öne çıkan kelimelerini paylaştı.

Pandeminin etkileri sürerken, insanların yakınlarıyla bağlantı kurmak ve yeni topluluklar keşfetmek için Facebook ve Instagram'da yaptıkları paylaşımlarda öne çıkanlar arasında nostalji, dayanışma ve kadın hakları bulunuyor.

Bununla birlikte 2021 yılında Facebook uygulamasında 70 binden fazla paylaşılan baklava kelimesi öne çıkarken, Instagram üzerinde hayvan haklarıyla ilgili paylaşılan gönderilerin sayısı 40 bini aştı.

2021 FACEBOOK'TA ÖNE ÇIKAN KELİMELER

Baklava

Nostalji

Basketbol

UEFA Avrupa ligi

Dayanışma

Kadın Hakları

Hayvan Hakları

Meme Kanseri

Merkür

2021 INSTAGRAM'DA ÖNE ÇIKAN KELİMELER