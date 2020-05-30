Türkiye'de görülen göktaşının hızı saatte 54 bin km

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, 27 Mayıs'ta düşerken gözlemlenen gök taşının atmosfere giriş hızının saatte 54 bin km olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz çarşamba akşamı saat 20.30 sularında, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinde ilginç bir hava olayı gözlemlendi.

Başta Rize, Trabzon, Artvin ve Erzurum illerinde olmak üzere birçok vatandaş, gökyüzünde süzülen dev bir ışık parlaması gördü.

Ardından ışık ani bir gürültüyle ortadan kaybolurken, arkasında yoğun bir duman bıraktı.

Hava olayına yakından şahit olanlar, bu durumu göktaşı düşmesi olarak yorumlamıştı.

SAATTEKİ HIZI 54 BİN KİLOMETRE

Türkiye Meteor Takip Sistemleri Projesi Yürütücüsü ve Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, Türkiye'nin doğusunda 27 Mayıs'ta görülen göktaşının atmosfere girmeden önceki kütlesinin yaklaşık 3,6 ton, atmosfere girdiği sıradaki çapının 130 santimetre, atmosfere giriş hızının ise saatte 54 bin kilometre olarak hesaplandığını açıkladı.

Ünsalan, Ermenistan, Gürcistan veya Rusya'ya düştüğünü tahmin ettikleri gök taşıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk belirlemelere göre meteorun atmosfere girmeden önceki kütlesi yaklaşık 3,6 ton, atmosfere girerken çapı 130 santimetre, atmosfere giriş hızı saatte 54 bin kilometre, yoğunluğu ise 3 bin kilogram/metreküp. Tabi bunlar ortalama değerler. Çok yüksek ihtimalle Gürcistan, Ermenistan veya Rusya dolaylarında düştü diyebiliriz."