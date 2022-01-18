Türkiye'de günün 8 saati internette geçiyor

2021 verilerine göre, Türkiye’nin günlük internette harcadığı süre 7 saat 57 dakika oldu. Üstelik bu süre, dünya ortalamasının üzerinde.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar ve uzaktan çalışma sistemleri, dünya genelinde internet kullanımını oldukça artırdı.

Türkiye'nin internette geçirdiği zaman ise dünya ortalamasının üzerinde seyrediyor.

7 SAAT 57 DAKİKA İNTERNETTE GEÇİYOR

We Are Social verilerinden elde edilen bilgilere göre, Türkiye'nin günlük internette harcadığı süre 7 saat 57 dakika olarak kayıtlara geçti. ve dünya ortalamasını aştı.

Listede birçok ülke yer alırken, Filipinler 10 saat 56 dakika ile yine internette en çok vakit geçiren ülke konumunda yer aldı.

İnternette en çok vakit geçirip ilk 3'e giren diğer ülkeler ise 10 saat 8 dakika ile Brezilya, 10 saat 7 dakika ile de Kolombiya olarak görüldü.

TÜRKİYE 12. SIRADA

Günlük internet kullanımında 12. sırasında yer alan Türkiye'nin, 2 saat 57 dakika (14.sıra) ile sosyal medya kullanımında da dünya ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştü.

Raporda dünya üzerindeki 47 farklı ülke yer alırken, listenin son sırasında günde 4 saat 51 dakikasını internette geçiren Japonların yer aldığı görüldü.