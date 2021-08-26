Türkiye'de internet kullanım oranı yüzde 82,6'ya yükseldi

Türkiye'de bu yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 82,6 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2021" sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ülkede internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 82,6 oldu. Bu oran, geçen yıl yüzde 79 olarak hesaplanmıştı.

İnternet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 87,7, kadınlarda yüzde 77,5 olarak kayıtlara geçti.

YÜZDE 92'LİK KESİM İNTERNETE ERİŞİYOR

Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 92'yi buldu. Bu oran geçen yıl yüzde 90,7 olarak kaydedilmişti.

İSTANBUL İLK SIRADA

İnternet erişim imkanı olan hane oranı en yüksek il yüzde 97,1 ile İstanbul olurken, bu bölgeyi yüzde 94,2 ile Batı Anadolu (Ankara, Konya, Karaman) Bölgesi izledi.

GENİŞBANT İNTERNETE ERİŞİM ORANI YÜZDE 92'LERDE

Geniş bant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı bu yıl yüzde 92 olarak hesaplandı.

Buna göre hanelerin yüzde 61,9'u sabit geniş bant bağlantı (ADSL, kablolu internet, uydunet, fiber gibi) ile internete erişim sağlarken, yüzde 88,5'i mobil geniş bantı kullandı.

Geniş bant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı geçen yıl yüzde 89,9 olarak belirlenmişti.

16-74 yaş grubundaki tüm bireylerin yüzde 80,5'inin, bu yılın ilk üç ayını kapsayan dönemde interneti düzenli olarak (hemen her gün veya haftada en az bir defa) kullandığı görüldü. Düzenli internet kullanımı geçen yıl yüzde 76,5 olarak kayıtlara geçmişti.