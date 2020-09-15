Türkiye'de kullanıcıların yüzde 64'ü her hesap için aynı parolaları kullanıyor

Türkiye'de kullanıcıların yüzde 64'ü her hesap için aynı parolaları kullanıyor

Türkiye'de kullanıcıların sadece yüzde 36'sı her hesap için benzersiz parola kullanırken, yüzde 64'lük bir kesim tüm hesaplarında aynı parolaları tercih ediyor.

Son zamanlarda internet kullanımının bir hayli artmasıyla hesapları koruma altına almak daha da önem kazandı. Ancak gelen bilgilere göre, ülkemizdeki internet kullanıcıları hesap korumasına pek de dikkat etmiyor.

Kaspersky tarafından hazırlanan "Kaspersky Global Gizlilik Raporu 2020" başlıklı rapora göre, Türkiye'deki kullanıcıların yarısı birkaç hesap için farklı parolalar kullandıklarını iddia ediyor, ancak bunların yalnızca yüzde 10'u benzersiz şifre oluşturmak için parola oluşturucuları veya özel yazılımları kullanıyor.

Türkiye'de kullanıcıların sadece yüzde 36'sı her hesap için benzersiz parola kullanırken, geriye kalan yüzde 64'ü ise her hesapta aynı parolaları tercih ediyor.

GÜÇLÜ VE BENZERSİZ PAROLALAR KULLANIN

Her bir site için ayrı ayrı parola kullanılması ve hepsinin hatırlanması gerekiyor. Kullanıcıların yalnızca güvenilir kombinasyonları seçmesi, bunları düzenli olarak değiştirmesi ve aynı parolayı tekrar kullanmaktan kaçınması oldukça önem arz ediyor.

Tüm parolaları hatırlamak zor olduğu için kullanıcılar, ezberlemesi zor olan bu tip verileri genellikle bir kağıda ya da bilgisayarlarındaki bir metin dosyasına yazıyor.

Ancak bu durum, en ufak bir veri ihlalinde parolalarınızın çalınmasına neden olabilir.

Kaspersky , kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaları için kullanıcılara şu önerilerde bulunuyor:

"Hesaplara giriş bilgilerinizi paylaştığınız kişi sayısını azaltın ve parolalarınızı başkalarının bulabileceği kağıtlara ve cihazlara yazmaktan kaçının.

Parolaları notlarda veya defterlerde tutmak kolay gelebilir fakat başkaları bunlara da diğerleri gibi kolay bir şekilde erişebilir.

Güvenilir güvenlik çözümlerinin oluşturduğu güçlü ve sağlam parolaları kullanın.

Bu çözüm tüm hesaplara her seferinde güvenli ve benzersiz parolalar atayarak aynı parolayı birden fazla kez kullanmanızı önlüyor."