Türkiye'de 'metaverse' kavramı yayılmaya devam ediyor

Mayıs 2022 itibarıyla Türkiye'de "metaverse" kelimesini duyma oranı yüzde 58,1'e ulaştı.

Blockchain‘in getirdiği avantajlardan bolca yararlanan metaverse kavramı, birçok yatırımcıyı kendisine çektiği gibi milyonlar ile ölçülen bir kullanıcı kitlesine de sahip.

Yapay Zeka Politikaları Derneğinin (AIPA) "Toplumda Metaverse Algısı Araştırması: Sosyal Etki" çalışmasının sonuçları yayınlandı.

AA'da yer alan habere göre, Kasım 2021'de yüzde 41 olan "metaverse" kelimesini duyma oranı, Mayıs 2022'de yüzde 58,1'e yükseldi.

NFT'nin duyulma oranı ise yüzde 48,7 iken, bu konuda bilgi sahibi olma oranı yüzde 17 düzeyinde gerçekleşti.

AIPA Kurucusu ve Başkanı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yapay Zeka Komite Üyesi Zafer Küçükşabanoğlu, "Türkiye metaverse kelimesini duymaya devam ediyor ama ciddi bir bilgi eksikliği var. Bu sebeple başta STK'ler olmak üzere herkese büyük görev düşüyor. Ankara ve İstanbul'da ise metaverse evrenini duyma oranı yüzde 65-70 civarında." diye konuştu.

"Z kuşağı arazi satın alıyor"

Küçükşabanoğlu, söz konusu yüzde 58,1'lik kitlenin yüzde 6,1'inin metaverse evreninde arazi satın aldığını belirterek, bunların çoğunluğunu Z kuşağının oluşturduğuna dikkati çekti.

Gençlerin metaverse evreninde arazi satın alma eğiliminin artacağı öngörüsünde bulunan Küçükşabanoğlu, erkeklerin arazi satın alma eğiliminin kadınlara göre daha fazla olduğunu aktardı.

Küçükşabanoğlu, metaverse evreninde deneyim yaşamayı isteyenlerin oranının yüzde 63,9 olduğunu vurgulayarak, bunların yüzde 10,7'sinin Z kuşağından oluştuğunu kaydetti.

Kadınların annelik içgüdüsüyle yüzde 65,6 ile söz konusu evrenden kaygılı olduğuna işaret eden Küçükşabanoğlu, erkeklerde bu oranın yüzde 58,5 olduğunu bildirdi.

