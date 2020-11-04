- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Türkiye'de ön siparişe çıkan PlayStation 5 dakikalar içinde tükendi
Türkiye'de ön siparişe çıkan PlayStation 5 dakikalar içinde tükendi
- Haber Merkezi
- 04.11.2020 - 15:19
- Güncelleme : 04.11.2020 - 18:46
Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.
11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan PlayStation 5, 19 Kasım'dan itibaren 8 bin 299 TL'lik fiyat etiketiyle ülkemizdeki oyunseverlerle buluşacak.
ÖN SİPARİŞE AÇILDI
Sony'nin uzun zamandır beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5, Türkiye'de faaliyet gösteren bir e-ticaret sitesinde ön sipariş olarak satışa sunuldu. Ancak PS5, ön siparişe açıldıktan sonra 1 saat içerisinde tükendi.
Sony tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, PS5'in 1 saat içerisinde kaç adet sattığı ise bilinmiyor.
PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ
- İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz
- Grafik kartı: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz’e kadar değişken frekans
- RAM: 16 GB GDDR6 RAM
- Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı
- Ses: Tempest 3D
- Oyun Diski: 100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray
- Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1)
Sony PlayStation 5, iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabilecek, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi olmayacak ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabilecek.
Türkiye’de 2021 yılında satışa sunulacak dijital sürüm modelin fiyatı ilerleyen zamanlarda duyurulacak.
Instagram: @eshteknoloji