Türkiye'de oyun sektörüne yapılan yatırımlar 2022'de 424 milyon dolar oldu Türkiye'de oyun sektörüne yapılan yatırımlar, 2022'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60 artarak 424,7 milyon dolara ulaştı.

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Gaming in Turkey tarafından yayınlanan Türkiye Oyun Sektörü 2022 Raporu'na göre, Türkiye'deki oyun sektörüne yapılan yatırımlar hızla artıyor.

2021'de 52 oyun firmasına toplam 264,8 milyon dolarlık yatırımın yapıldığı Türk oyun sektöründe, 2022'de yaklaşık yüzde 60 artışla 424,7 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildi.

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, küresel olarak oyun sektöründe 2021'de 176 milyar dolarlık bir toplam gelirin söz konusu olduğunu belirterek, 2022'de küresel ticaretteki sorunlar başta olmak üzere birçok gelişmenin oyun dünyasını da etkilediğini söyledi.

"Hyper-casual" oyunların trend olmaktan çıkarak yerini "casual" ve "midcore-casual" oyunlara bıraktığını söyleyen Aydemir, şöyle konuştu:

Türkiye 2022'de mobilde; Subway Surfer, PUBG Mobile, Roblox, 101 Okey Plus, Words Of Wonders, Free Fire, Mobile Legends, Genshin Impact, Kafa Topu 2, Roblox, Brawl Stars ve benzeri oyunları tercih ederken, PC ve konsollara baktığımızda; God Of War Ragnarok, Genshin Impact, PUBG, Lost Ark, Valorant, LoL, CS: GO, Minecraft, Roblox, Call Of Duty öne çıkan oyunlar arasında yer alıyor.

Türkiye'deki oyuncu sayısı 44 milyona ulaştı

Geçtiğimiz yıl 42 milyon olan Türkiye'deki toplam oyuncu sayısı 44 milyona ulaştı. Türkiye'deki oyuncuların yüzde 52'si erkek, yüzde 48'i kadın.

Türkiye'deki mobil oyuncuların en sevdiği oyun türü yüzde 54 ile geçen yıl olduğu gibi puzzle-trivia-kelime oyunları olurken, kart oyunları yüzde 52 ile ikinci, aksiyon-macera oyunları ise yüzde 46 ile 3'üncü sırada yer alıyor.