Türkiye'de oyun sektörüne yapılan yatırımlar 2022'de 424 milyon dolar oldu

AA

Gaming in Turkey tarafından yayınlanan Türkiye Oyun Sektörü 2022 Raporu'na göre, Türkiye'deki oyun sektörüne yapılan yatırımlar hızla artıyor.

2021'de 52 oyun firmasına toplam 264,8 milyon dolarlık yatırımın yapıldığı Türk oyun sektöründe, 2022'de yaklaşık yüzde 60 artışla 424,7 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildi.

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, küresel olarak oyun sektöründe 2021'de 176 milyar dolarlık bir toplam gelirin söz konusu olduğunu belirterek, 2022'de küresel ticaretteki sorunlar başta olmak üzere birçok gelişmenin oyun dünyasını da etkilediğini söyledi.

"Hyper-casual" oyunların trend olmaktan çıkarak yerini "casual" ve "midcore-casual" oyunlara bıraktığını söyleyen Aydemir, şöyle konuştu:

Türkiye 2022'de mobilde; Subway Surfer, PUBG Mobile, Roblox, 101 Okey Plus, Words Of Wonders, Free Fire, Mobile Legends, Genshin Impact, Kafa Topu 2, Roblox, Brawl Stars ve benzeri oyunları tercih ederken, PC ve konsollara baktığımızda; God Of War Ragnarok, Genshin Impact, PUBG, Lost Ark, Valorant, LoL, CS: GO, Minecraft, Roblox, Call Of Duty öne çıkan oyunlar arasında yer alıyor.