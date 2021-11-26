Türkiye'de satılan tüm Apple ürünlerine zam geldi: İşte yeni iPhone fiyatları

Geçtiğimiz günlerde satışları durduran Apple, mağazasını yeniden açtı. iPhone'lar başta olmak üzere tüm ürünlerin fiyatı arttı.

Apple'ın resmi sitesinde, iPhone modelleri başta olmak üzere pek çok ürünün satışı geçtiğimiz günlerde durdurulmuştu.

Siteden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, modellerin rengini ve depolama seçeneklerini belirledikten sonra, son olarak sepete ekleme kısmında "Gönderim: Şu Anda Mevcut Değil" uyarısıyla karşılaşmıştı.

Ülkemizde dolar kurunun sert yükselişi nedeniyle Apple'ın böyle bir karar aldığı ve ürünlere zam yaptıktan sonra yeniden satışa çıkaracağı belirtiliyordu.

TÜM ÜRÜNLERE ZAM GELDİ

Beklenen oldu ve Apple, güncellenmiş fiyatlarla mağazasını yeniden açtı. iPhone'lar dahil olmak üzere birçok ürünün fiyatına yüzde 20 ila 30 arasında zam geldi.

ZAMLI iPHONE FİYATLARI

Dolar kurunun sert yükselmesiyle birlikte, güncellenmiş iPhone fiyatları şu şekilde:

iPhone SE 2 64 GB

Eski fiyat: 5 bin 799 TL

Yeni fiyat: 7 bin 499 TL

iPhone 11 64 GB

Eski fiyat: 7 bin 999 TL

Yeni fiyat: 10 bin 999 TL

iPhone 11 128 GB

Eski fiyat: 8 bin 449 TL

Yeni fiyat: 11 bin 559 TL

iPhone 12 mini 64 GB

Eski fiyat: 9 bin 999 TL

Yeni fiyat: 12 bin 999 TL

iPhone 12 64 GB

Eski fiyat: 10 bin 999 TL

Yeni fiyat: 13 bin 999 TL

iPhone 13 mini 128 GB

Eski fiyat: 10 bin 999 TL

Yeni fiyat: 13 bin 999 TL

iPhone 13 128 GB

Eski fiyat: 11 bin 999 TL

Yeni fiyat: 14 bin 999 TL

iPhone 13 Pro 128 GB

Eski fiyat: 15 bin 999 TL

Yeni fiyat: 19 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 128 GB

Eski fiyat: 17 bin 999 TL

Yeni fiyat: 22 bin 999 TL

ZAMLI MAC FİYATLARI

MacBook Air M1 256 GB

Eski fiyat: 10 bin 999 TL

Yeni fiyat: 13 bin 499 TL

MacBook Pro 13 inç 256 GB

Eski fiyat: 14 bin 299 TL

Yeni fiyat: 17 bin 499 TL

MacBook Pro 13 inç 512 GB

Eski fiyat: 16 bin 499 TL

Yeni fiyat: 20 bin 099 TL

Macbook Pro 2021 14 inç 512 GB

Eski fiyat: 23 bin 499 TL

Yeni fiyat: 28 bin 999 TL

Macbook Pro 2021 16 inç 512 GB, 16 çekirdek

Eski fiyat: 28 bin 999 TL

Yeni fiyat: 35 bin 499 TL

Macbook Pro 2021 16" 1 TB, 32 çekirdek

Eski fiyat: 39 bin 999 TL

Yeni fiyat: 48 bin 499 TL

ZAMLI iPAD FİYATLARI

iPad Mini 64 GB

Eski fiyat: 6 bin 399 TL

Yeni fiyat: 7 bin 199 TL

iPad Mini 256 GB

Eski fiyat: 7 bin 999 TL

Yeni fiyat: 9 bin 299 TL

iPad Pro 11 inç

Eski fiyat: 8 bin 599 TL

Yeni fiyat: 10 bin 799 TL

iPad Pro 12,9 inç