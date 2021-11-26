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- Türkiye'de satılan tüm Apple ürünlerine zam geldi: İşte yeni iPhone fiyatları
Türkiye'de satılan tüm Apple ürünlerine zam geldi: İşte yeni iPhone fiyatları
- Haber Merkezi
- 26.11.2021 - 11:30
- Güncelleme : 26.11.2021 - 11:37
Apple'ın resmi sitesinde, iPhone modelleri başta olmak üzere pek çok ürünün satışı geçtiğimiz günlerde durdurulmuştu.
Siteden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, modellerin rengini ve depolama seçeneklerini belirledikten sonra, son olarak sepete ekleme kısmında "Gönderim: Şu Anda Mevcut Değil" uyarısıyla karşılaşmıştı.
Ülkemizde dolar kurunun sert yükselişi nedeniyle Apple'ın böyle bir karar aldığı ve ürünlere zam yaptıktan sonra yeniden satışa çıkaracağı belirtiliyordu.
TÜM ÜRÜNLERE ZAM GELDİ
Beklenen oldu ve Apple, güncellenmiş fiyatlarla mağazasını yeniden açtı. iPhone'lar dahil olmak üzere birçok ürünün fiyatına yüzde 20 ila 30 arasında zam geldi.
ZAMLI iPHONE FİYATLARI
Dolar kurunun sert yükselmesiyle birlikte, güncellenmiş iPhone fiyatları şu şekilde:
iPhone SE 2 64 GB
- Eski fiyat: 5 bin 799 TL
- Yeni fiyat: 7 bin 499 TL
iPhone 11 64 GB
- Eski fiyat: 7 bin 999 TL
- Yeni fiyat: 10 bin 999 TL
iPhone 11 128 GB
- Eski fiyat: 8 bin 449 TL
- Yeni fiyat: 11 bin 559 TL
iPhone 12 mini 64 GB
- Eski fiyat: 9 bin 999 TL
- Yeni fiyat: 12 bin 999 TL
iPhone 12 64 GB
- Eski fiyat: 10 bin 999 TL
- Yeni fiyat: 13 bin 999 TL
iPhone 13 mini 128 GB
- Eski fiyat: 10 bin 999 TL
- Yeni fiyat: 13 bin 999 TL
iPhone 13 128 GB
- Eski fiyat: 11 bin 999 TL
- Yeni fiyat: 14 bin 999 TL
iPhone 13 Pro 128 GB
- Eski fiyat: 15 bin 999 TL
- Yeni fiyat: 19 bin 999 TL
iPhone 13 Pro Max 128 GB
- Eski fiyat: 17 bin 999 TL
- Yeni fiyat: 22 bin 999 TL
ZAMLI MAC FİYATLARI
MacBook Air M1 256 GB
- Eski fiyat: 10 bin 999 TL
- Yeni fiyat: 13 bin 499 TL
MacBook Pro 13 inç 256 GB
- Eski fiyat: 14 bin 299 TL
- Yeni fiyat: 17 bin 499 TL
MacBook Pro 13 inç 512 GB
- Eski fiyat: 16 bin 499 TL
- Yeni fiyat: 20 bin 099 TL
Macbook Pro 2021 14 inç 512 GB
- Eski fiyat: 23 bin 499 TL
- Yeni fiyat: 28 bin 999 TL
Macbook Pro 2021 16 inç 512 GB, 16 çekirdek
- Eski fiyat: 28 bin 999 TL
- Yeni fiyat: 35 bin 499 TL
Macbook Pro 2021 16" 1 TB, 32 çekirdek
- Eski fiyat: 39 bin 999 TL
- Yeni fiyat: 48 bin 499 TL
ZAMLI iPAD FİYATLARI
iPad Mini 64 GB
- Eski fiyat: 6 bin 399 TL
- Yeni fiyat: 7 bin 199 TL
iPad Mini 256 GB
- Eski fiyat: 7 bin 999 TL
- Yeni fiyat: 9 bin 299 TL
iPad Pro 11 inç
- Eski fiyat: 8 bin 599 TL
- Yeni fiyat: 10 bin 799 TL
iPad Pro 12,9 inç
- Eski fiyat: 11 bin 999 TL
- Yeni fiyat: 14 bin 999 TL