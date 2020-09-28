Türkiye'de telefon numarası taşıma sayısı 146 milyonu geride bıraktı

Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma sayısı bugün itibarıyla 146 milyonu geçerken, sabit telefonlarda ise bu sayı 2 milyon 130 binde kaldı.

Türkiye'de operatörler arasındaki numara taşıma sayısı her geçen ay daha da fazla artıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'de 81,8 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor.

Mayıs ayı itibarıyla toplam 140 milyon 917 bin olarak cep telefonu numara taşıma sayısı, bugün itibarıyla 146 milyon 452 bine ulaştı.

Dönemler itibarıyla bakıldığında ise, yılın birinci çeyreğinde mobil numara taşıma sayısı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,6 arttı.

Mobil numara taşınabilirliği hizmetiyle ocak-mart döneminde, Turkcell yaklaşık 24 bin abone, TT Mobil yaklaşık 15 bin abone, Vodafone ise yaklaşık 9 bin abone kazandı.

Ekim-aralık 2019 döneminde ise bu rakamlar, Türk Telekom (TT Mobil) 45 bin abone, Turkcell 32 bin abone, Vodafone 78 bin abone olarak gerçekleşmişti.



SABİT HAT NUMARA TAŞIMA İLGİ GÖRMEDİ

Ülkemizde 10 Eylül 2009 itibarıyla başlatılan sabit hatlarda numara taşıma uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi.

Bugüne kadar sabit hatlarda toplam 2 milyon 130 bin numaranın taşınma işlemi gerçekleştirildi.