Türkiye'de üretilen mini İHA ZCQM, dünyaya açılıyor

Türk teknoloji şirketi Zyrone Dynamics, mini çok rotorlu İHA platformu ZCQM'un ilk ihracatını yıl bitmeden gerçekleştirecek.

Türkiye'de geliştirilen bir teknoloji ürünü için daha ihracata başlanıyor. Teknopark Ankara'da faaliyet gösteren ve sahip olduğu patentli teknolojilerle insansız hava aracı (İHA) çözümleri sunan Zyrone Dynamics, dünyaya açılıyor

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yapılan anlaşmayla yüzde 30'unu 3,5 milyon dolar değerlemeyle Hindistan merkezli DCM Shriram Industries şirketine veren Zyrone Dynamics, ilk ürün teslimatını yine Hindistan'a yapacak.

YIL BİTMEDEN İHRACAT YAPILACAK

Mini çok rotorlu İHA platformu ZCQM'un ilk ihracatını yıl bitmeden gerçekleştirecek Zyrone Dynamics, 2022 yılında partiler halinde teslimatı sürdürecek. Şirketin gelecek yıl 100'e yakın araç teslimatı gerçekleştireceği belirtiliyor.

Hindistan'daki ihalelere yönelik Mart 2022'de demo uçuşları yapacak şirket, Hindistan üzerinden Uzak Asya ülkelerine açılmak için de planlamalar yapıyor.

ASKERİ SERTİFİKALARA DA SAHİP

Zyrone Dynamics, ZCQM için uluslararası askeri sertifikasyon süreçlerini de tamamladı. Çöl sıcağı, kum fırtınası, kutup soğuğu, sağanak, kar fırtınası gibi çevresel şartlarda test edilen ZCQM, uluslararası askeri sertifikasyon (MIL-STD-810G) şartlarına sahip olduğunu ortaya koydu.

Bu tür yıpratıcı testler, farklı araçlar üzerinde gerçekleştirilirken ZCQM tüm testleri aynı araçla geçmeyi başardı.

Çevresel koşul testlerinin tamamlanmasının ardından ZCQM ile karıştırma ortamında uçuş testleri yapılacak. Zyrone Dynamics, farklı alanlarda geliştirme testlerini sürdürecek.

80 DAKİKA HAVADA KALABİLİYOR

Havada kalma süresini 10 dakika artırarak 80 dakikaya çıkaran mini çok rotorlu İHA ZCQM, yer üstü 1,2 kilometre irtifaya ulaşarak kendi rekorunu da geliştirdi. Bu sınıftaki İHA'lar genel olarak 400 metre irtifaya ulaşabiliyor.