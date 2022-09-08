Türkiye’de üretilen Redmi 10C satışa çıktı

Yerli üretim Xiaomi Redmi 10C, Türkiye'de satışa sunuldu. Akıllı telefonun fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayan Çinli teknoloji devi Xiaomi, yerli üretim Redmi 10C'yi satışa çıkardı.

Xiaomi’nin İstanbul’daki fabrikasında üretilen Redmi 10C modeli, 64 GB ve 128 GB olarak iki farklı depolama seçeneği ile geliyor. Gelin Redmi 10C'nin öne çıkan özelliklerine ve satış fiyatına birlikte bakalım.

Redmi 10C özellikleri

6.71 inç büyüklüğünde ve 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ LCD ekrana sahip yeni Redmi 10C, gücünü Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisinden alıyor.

4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçeneklerine sahip telefon; siyah, mavi ve yeşil renk seçenekleriyle geliyor.

50 MP + 2 MP + derinlik sensörü ve kare kamera modülüyle gelen telefonun ön kısmında ise 5MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

18W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya kapasitesine sahip ve Android 11 ile kutusundan çıkacak yeni Redmi 10C'nin satış fiyatı ise şu şekilde olacak:

Yurt dışı fiyatı:

4GB RAM + 64GB depolama sürümü: 187 dolar

4GB RAM + 128GB depolama sürümü: 209 dolar

Türkiye fiyatı: