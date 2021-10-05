Türkiye'de yapay zeka alanındaki farkındalık artacak

Yapay Zeka Politikaları Derneği, yapay zeka çalışmaları konusunda bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları için CerebrumTech ile protokol imzaladı.

Son zamanlarda hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zeka teknolojileri, hemen hemen her alanda kullanılmaya başlandı.

Birçok ülke, kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirirken, sektördeki yarış son yıllarda oldukça kızıştı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, geçtiğimiz temmuz ayında tanıtılmıştı.

FARKINDALIK ARTACAK

Yapay Zeka Politikaları Derneği'nden (AIPA) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de de yapay zeka çalışmaları hızla büyümeye devam ederken, 2021 yılının başında kurulan ve Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, ABD ve Güney Kore’de de faaliyet gösteren Cerebrum Tech ile AIPA arasında önemli bir iş birliğinin temeli atıldı.

İş birliği protokolü imza töreninde konuşan CerebrumTech Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, "Türkiye’de yapay zeka çalışmalarının güçlendirilmesi ve teknoloji ekosistemine katkıda bulunulması bizler için çok önemli. Cerebrum Tech’i kurarken belirlediğimiz odak teknolojilerimizden belki de en önemlisi yapay zeka.

Çünkü yapay zeka aracılığıyla diğer pek çok teknolojinin de değiştiğini ve dönüştüğünü görüyoruz. Bu anlamda Türkiye’de yapay zeka alanında yapılan çalışmalarının desteklenmesi, yetişmiş iş gücünün artması ve politikalar üretilebilmesi çok kritik.

Biz de öncelikli hedefi 'gençlere ilham veren bir teknoloji şirketi' olan bir yapı olarak sorumluluk almaya her zaman hazırız. Bu anlamda Yapay Zeka Politikaları Derneği ile yaptığımız iş birliğinin Türkiye’de yapay zeka çalışmalarına hız kazandıracağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİ HUSUS ÜLKEMİZDEN YENİ CAHİD ARF'LER ÇIKARMAK"

AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ise konuşmasında, protokolde ülkenin yapay zeka alanında yararına olacak birçok madde olduğunu vurgulayarak, "En önemli husus ülkemizin, özellikle de 26 milyon Z kuşağının potansiyelini ortaya koyarak ülkemizden yeni Cahit Arflar çıkarmak. Bu sebeple AIPA ve Cerebrum Tech’in bugün imzalayacağı protokolün çok önemli olduğunu düşünüyoruz. değerlendirmesinde bulundu.





Cerebrum Tech ve Yapay Zeka Politikaları Derneği arasındaki iş birliğinde; yapay zeka çalışmaları konusunda bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapmak, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel yapay zekâ toplulukları arasındaki iletişim ve etkileşimi artırmak, kamu politikalarına katkı sağlamak, akademik çalışmaları teşvik etmek, ihtiyaçlar doğrultusunda yapay zekâ alanına dair data ve tanımlamalar üretmek, bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmak ve yapay zeka ile ilişkili alanlarda öğrenim gören öğrencilere staj imkanı sağlamak gibi pek çok nokta yer alıyor.