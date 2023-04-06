Türkiye'deki Galaxy S23 modellerine 5G desteği geldi Samsung Galaxy S23 serisi, Türkiye'de 5G desteğine kavuştu. Galaxy S23 serisi kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nda 5G ağına bağlanabilecek.

ensonhaber.com

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S23 modellerini görücüye çıkardı.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra şeklinde üç farklı modelden oluşan seri, şirketin kendi ülkesinde oldukça başarılı ön sipariş rakamlarına imza attı.

Türkiye'deki Galaxy S23 sahipleri 5G'yi kullanabilecek

Samsung Galaxy S23 serisi, Türkiye'de 5G desteğine kavuştu. Galaxy S23 serisi kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nda 5G ağına bağlanabilecek.

Türkiye’de 5G teknolojisine henüz geçiş yapılmadı ancak pilot çalışma kapsamında İstanbul Havalimanı içerisinde üç operatör tarafından 5G şebekesi sunuluyor.

Galaxy S23 Serisi, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modellerine 2023 sonuna kadar 5G desteği gelecek. Diğer Samsung Galaxy modellerine ise sonraki etapta 5G desteği sunulacak.

Samsung’un Galaxy S23 5G serisi, Türkiye’deki 5G altyapısının geliştirilmesine ve yayılmasına katkıda bulunacak öncü bir rol üstleniyor.

İstanbul Havalimanı’nda başlayan 5G desteği, ilerleyen dönemlerde diğer alanlara ve Samsung Galaxy modellerine genişletilecek.

Böylece, daha fazla kullanıcı hızlı internet bağlantısı ve düşük gecikme sürelerinin avantajlarından yararlanacak.