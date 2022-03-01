Türkiye'deki kötü amaçlı mobil yazılım sayısı yüzde 70 arttı

Kaspersky uzmanları, 2021'de Türkiye'deki kötü amaçlı mobil yazılım saldırılarının payında yüzde 70'lik artış belirledi.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle geçtiğimiz yıl yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşandı.

Kaspersky uzmanları, 2021'de Türkiye'deki kötü amaçlı mobil yazılım saldırılarının payında yüzde 70'lik artış olduğunu söylüyor.

Şirket açıklamasına göre, özellikle dünya çapında mobil kullanıcılara yönelik saldırıların sayısının düştüğü bir ortamda bu durum daha da dikkati çekiyor.

Türkiye'ye yakın diğer ülkelere 2020'de 63 milyon olan saldırı sayısı, 2021'de 46 milyon olarak gerçekleşti. Mısır yüzde 52 düşüş yaşadı.

TÜRKİYE, ARTIK DAHA ÇOK HEDEFTE

Yüzde 19'luk artışın tespit edildiği Suudi Arabistan ve yüzde 5'lik artışın görüldüğü İspanya'yla karşılaştırıldığında, yüzde 70 düzeyindeki yüksek oran Türkiye'yi mobil kötü amaçlı yazılımların giderek daha fazla hedef aldığı ülkelerden biri yapıyor.

Uzmanlar, 2021'deki mobil kötü amaçlı yazılım artışını kısmen bölgedeki dijital alışkanlıkların genel değişimine bağlıyor.

2020'de salgın sırasında kullanıcılar evden çalışmaya geçtikçe çeşitli video konferans ve eğlence uygulamalarının kullanımında artış oldu.

Siber suçlular, modern güvenlik çözümü tarafından başarıyla etkisiz hale getirilen ana akım tehditlere giderek daha az yatırım yapma eğiliminde.

Bunun yerine giderek daha karmaşık hale gelen, kullanıcıların bankacılık ve oyun kimlik bilgilerinin yanı sıra, diğer kişisel verileri çalmanın yeni yollarını sunan yeni mobil kötü amaçlı yazılımlara daha fazla yatırım yapmayı tercih ediyorlar.

Örneğin, 2021'de Kaspersky dünyada 95 binden fazla yeni mobil bankacılık Truva atı tespit etti, ancak bu tür kötü amaçlı yazılımları kullanan saldırıların sayısı aynı kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Tatyana Shishkova, geçen yıl dünyada daha az mobil saldırı olduğunu, ancak Türkiye için saldırıların daha karmaşık ve tespit edilmesi zor hale geldiğini belirterek, "Siber suçlular, genellikle resmi uygulama mağazalarından indirilebilen meşru uygulamalar kisvesi altında kötü amaçlı uygulamaları maskeleme eğiliminde.

Bunun da ötesinde, mobil bankacılık ve ödeme uygulamalarının daha da yaygınlaşmasıyla, siber suçlular bunları daha aktif bir şekilde hedef alıyor.

İnternette dikkatli olmak ve bilinmeyen uygulamaları indirmekten kaçınmak iyi bir alışkanlıktır. Ancak güvenilir bir çözüm kullanmanızı da şiddetle tavsiye ederim.

Özellikle finans güvenliği söz konusu olduğunda, sonradan üzülmektense tedbir alıp güvende kalmak daha iyidir." ifadelerini kullandı.