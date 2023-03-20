Türkiye'deki kullanıcıları da etkiliyor: Bazı Samsung modellerinde kritik güvenlik açığı tespit edildi Google'ın siber güvenlik uzmanları, Samsung'un en popüler akıllı telefonlarında güvenlik açıkları tespit ettiklerini duyurdu.

Google'ın siber güvenlik uzmanları, akıllı telefonları inceleyerek zaman zaman kritik güvenlik açıklarını markalara bildiriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın siber güvenlik araştırma birimi Project Zero, bu kez de Samsung'un en popüler akıllı telefonlarında güvenlik açıkları tespit etti.

Siber güvenlik uzmanları, Samsung'un bazı Exynos işlemcilere entegre edilen modemlerinde 18 güvenlik açığı buldu.

Siber korsanların, bu açıklardan kritik olan 4 tanesi sayesinde telefonları kontrol edebileceği belirtildi.

Siber güvenlik uzmanları, Samsung'un kısa bir süre sonra yayınlaması beklenen Mart 2023 güvenlik yamasında bu açıkları kapatması gerektiğinin altını çizdi.

Hangi Samsung modelleri etkileniyor

Google'ın siber güvenlik uzmanlarına göre, güvenlik açığı bulunan ve ülkemizde de satılan popüler Samsung modelleri şu şekilde:

Samsung Galaxy S22 serisindeki tüm modeller

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M13

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A33

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Samsung Galaxy A21

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A04

Exynos Auto T5123 yonga setinin kullanıldığı otomobiller

Exynos W920 yonga setinin kullanıldığı giyilebilir cihazlar (Samsung Galaxy Watch 4 ve Watch 5)