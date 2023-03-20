Türkiye'deki kullanıcıları da etkiliyor: Bazı Samsung modellerinde kritik güvenlik açığı tespit edildi

Google'ın siber güvenlik uzmanları, akıllı telefonları inceleyerek zaman zaman kritik güvenlik açıklarını markalara bildiriyor.
ABD merkezli teknoloji devi Google'ın siber güvenlik araştırma birimi Project Zero, bu kez de Samsung'un en popüler akıllı telefonlarında güvenlik açıkları tespit etti.
Siber güvenlik uzmanları, Samsung'un bazı Exynos işlemcilere entegre edilen modemlerinde 18 güvenlik açığı buldu.
Siber korsanların, bu açıklardan kritik olan 4 tanesi sayesinde telefonları kontrol edebileceği belirtildi.
Siber güvenlik uzmanları, Samsung'un kısa bir süre sonra yayınlaması beklenen Mart 2023 güvenlik yamasında bu açıkları kapatması gerektiğinin altını çizdi.
Hangi Samsung modelleri etkileniyor
Google'ın siber güvenlik uzmanlarına göre, güvenlik açığı bulunan ve ülkemizde de satılan popüler Samsung modelleri şu şekilde:
Samsung Galaxy S22 serisindeki tüm modeller
Samsung Galaxy M33
Samsung Galaxy M13
Samsung Galaxy M12
Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy A53
Samsung Galaxy A33
Samsung Galaxy A21
Samsung Galaxy A13
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A04
Exynos Auto T5123 yonga setinin kullanıldığı otomobiller
Exynos W920 yonga setinin kullanıldığı giyilebilir cihazlar (Samsung Galaxy Watch 4 ve Watch 5)